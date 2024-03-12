Gebze ve Derince’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ve Derince’de uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve bin 800 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan 2 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. M.B, S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.İ.K, O.K, K.K.Y. ve A.M. tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi