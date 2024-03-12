Tombala oynayan 8 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe’de E.E.’nin işlettiği ruhsatsız kahvehaneye baskın düzenledi. Tombala oynandığı belirlenirken, 5 bin lira paraya el konuldu. Kahvehaneyi işleten E.E. hakkında adli işlem yapıldı. Tombala oynayan 8 kişiye ise toplam 51 bin 400 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.