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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Mar 2024 - 08:28- Siyaset G:

İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor

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MAK Danışmanlık’ın yaptığı ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy alırken, en yakın rakibi CHP’nin adayı Atasoy Bilgin yüzde 21 aldı. İYİ Parti’nin adayı Gencay Yıldıztekin yüzde 8, YRP’nin adayı Doğan Aydal ise yüzde 7 oy aldı. Kararsızlar dağıtıldığında Büyükakın'ın oyları yüzde 50'yi buluyor.

İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor mask
İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor
İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor
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Özgür Kocaeli Özel Haber- Ankara merkezli ünlü araştırma firması MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de seçmenin binde birine denk gelen 1510 kişi ile yüz yüze anket yaptı. Seçmenlere, "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Başkan adayına oy vereceksiniz" diye soruldu. Yapılan araştırmanın ardından MAK Danışmanlık anketin sonuçlarını paylaştı. 

İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor

BÜYÜKAKIN FARK ATTI
Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy aldı. Tahir Büyükakın en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Atasoy Bilgin’e yüzde 26 fark attı. Ankette Atasoy Bilgin yüzde 21 oy aldı.

İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor

İŞTE OY DAĞILIMI
Ankette sırasıyla oy dağılımı şöyle oldu:
AK Parti ( Cumhur İttifakı) Tahir Büyükakın: Yüzde 47
CHP Atasoy Bilgin: Yüzde 21
İYİ Parti Gencay Yıldıztekin: Yüzde 8
YRP Doğan Aydal: Yüzde 7 
DEM Parti Hasan Özgüneş: Yüzde 5
Zafer Partisi Nermin Tol: Yüzde 2
TİP Hakan Koçak: Yüzde 2
Saadet Partisi Nurettin Çelik: Yüzde 1
DEVA Partisi Ensar Baturman: Yüzde 1
Diğerleri: Yüzde 1
Kararsız/Cevap Yok: Yüzde 5

Kaynak: HABER MERKEZİ

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12 Mar 2024 - 08:28 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(26)
28

Israfil K. - en aşağı %53 le kazanır . tahir başkanı herkes seviyor

Yanıtla . 7Beğen . 12Beğenme 12 Mart 14:29
26

Sarımeşeli - Rakibi kimmiş tahir başkanın onu da yazında bizde bilelim ,tahir reis artık istediği sürece önümüzdeki 20 yılın belediye başkanıdır partisi hiç önemli değil

Yanıtla . 3Beğen . 19Beğenme 12 Mart 13:39
29

Ş.tepeli - @Sarımeşeli 26 nolu yoruma cevabı: derincede yer bulamayınca harcansın diye b.ş aday yaptılar özel özgürün hatayda adam varmıda çıkararalım dediği hesap Kocaeli içinde geçerli oldu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Mart 15:50
24

Cemal Korlu - doğan aydal bey chpyi geçecektir ama kazanabilir mi, zannetmem

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:17
23

Çayırköylü - Muhalefet partilerin son 1 2 ayda şapkadan tavşan çıkarır gibi aday tercih ederlerse %60 bile alır. Yahu yerel seçim var sen adayını 6 ay 1 yıl önceden belirle halkla tanıt yüzünü göster. Ama yok son ana kadar belli olmayan aday için iç çekişme kavga doğuş belirle sonra kazanacağım diye seçime gir. Bu millet muhalefet partilerden bıktı artık. Yeni yüzler yeni genel başkanlar lazım.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 12 Mart 12:48
22

Zagor - KOCAELİ YE YENİ BİR VİZYON LAZİM ; SEHİR HEP AYNİ ; SADECE BİNA YAPİLİYOR HEPSİ O KADAR ; SPOR; EGİTİM ; BİLGİ ; EVLERİ VE KOYLERİ YAPİLMİYOR ; BOMBOS ARAZİLE SUREKLİ BİNALARLA DOLDURULUYOR ; İZMİT İN İCİ HEP AYNİ SADECE KALDİRİM TASLARİ DEGİSİYOR ; ARTİK BİRSEYLER DEGİSMELİ

Yanıtla . 13Beğen . 6Beğenme 12 Mart 12:48
19

Terzi Bayırı Mahallesi - En az %70 olması lazım Tahir başkanım yoksa başarısız sayarız seni

Yanıtla . 7Beğen . 14Beğenme 12 Mart 12:36
13

İzleyici - Hiç kimse durumundan şikayet etmesin.ülkede herşey güllük gülistanlık

Yanıtla . 17Beğen . 7Beğenme 12 Mart 11:38
14

Hasan Basri - @İzleyici 13 nolu yoruma cevabı: Belediye başkanı seçiyoruz. Buyuksehir belediye başkanı ekonomiyi kurtarmayacak!

Yanıtla . 7Beğen . 11Beğenme 12 Mart 11:54
12

Harbi Izmitli - Biraz kocaeliye dışarıdan baksaniz koskoca bir kasaba gibi 20 yıldır sorunlar yumağı oldu . 1. Pahallılık 2 çarpık ve bitişik nizam 3 çözülemez trafik 4 önlenemez göç var 5 .asayiş 6 deniz ulaşımı zayıf 7 havaalanı. Halka Yok 8 stada ulaşım 9 hava kirliliği ve izaydaş 10 metro ve tramvay yoka yakın ilçelere bile yok 11 park sorunu 12 hastanelerin yakında şehir hastanesine toplanması 13 her ilçede itfaiye olmalı 14 aşırı yüksek ev kiraları 15 gelir adaletsizliği

16 kent ve ilçe lokantaları 17 tüm ilçelerde ücretsiz tuvalet 18 market ve pazarlarda tarihi geçmiş ürün ve fiyat kontrolü 19 halk ekmek yok 20. 80 dk üç biniş aktarma yok otobüs ve tramvayda. 21 yüksek şu faturaları 22 sürekli elk kesintileri

Yanıtla . 34Beğen . 6Beğenme 12 Mart 11:37
20

Kemal - @Harbi Izmitli 12 nolu yoruma cevabı: ne güzel dedin

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 12 Mart 12:44
17

Haklısın - @Harbi Izmitli 12 nolu yoruma cevabı: doğru tespitler

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 12 Mart 12:22
11

Kocaelispor 89 - 20 senedir Derince Çenesuyu Şirintepe hatta Yenidoğan bu bölgelerde cok değişiklik görmedik

Yanıtla . 19Beğen . 2Beğenme 12 Mart 11:21
10

Özer - %60’tan aşağı olmaz, hizmetler dillere destan insanlarla iletişimi çok güzel halk onu çok seviyor. Tahir başkanın önünde kimse duramaz.

Yanıtla . 8Beğen . 27Beğenme 12 Mart 11:06
09

Öz Derinceli - Yüzde 68 Oy Alır Tahir Büyükakın Büyükşehir de

Yanıtla . 7Beğen . 24Beğenme 12 Mart 11:03
08

Vatandaş - Diğer tüm adayların hepsinin toplamından fazla oy alır tahir baskan

Yanıtla . 8Beğen . 20Beğenme 12 Mart 10:39
06

Korfezli - Kocaelide çıkarı olan %47 var ise dışarda %53 var bir araya gelmezseniz sonuç kaçınılmaz olur çalınca oluyor

Yanıtla . 20Beğen . 16Beğenme 12 Mart 10:28
27

Gerçek... - @Korfezli 06 nolu yoruma cevabı: Mehmet,sen klinik bir vakasın..

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 12 Mart 14:20
21

Hamza - @Korfezli 06 nolu yoruma cevabı: Tahir başkan yuzde 65 rahat alır ne anlatiyon sen.Siyaset ustu bu sehirde Tahir başkan

Yanıtla . 2Beğen . 9Beğenme 12 Mart 12:45
16

Mehmet - @Korfezli 06 nolu yoruma cevabı: Akp ye oy veriyorum ne gibi bir çıkarımız var açıklada bilelim muhalefetin başına bölücülere selam söylemeyen bir adam. Gelene kadarda oyum akp. Veya MHP ye patates isterse bin lira olsun

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 12 Mart 12:18
04

Asagi Yuvacik Esnafi - %65 ten aşağı almaz tahir başkan

Yanıtla . 11Beğen . 26Beğenme 12 Mart 09:59
02

Baykan - Yanlış analiz. Tahir Başkanın yüzde 50 üzeri oy farkıyla kazanacağını düşünüyorum

Yanıtla . 11Beğen . 29Beğenme 12 Mart 09:17
01

İzmitli - Tahir Başkan Kocaeli'yi hak ettiği yere taşıyor. Yanındayız Tahir başkan. Bunların hepsi bir araya gelse yinede şansları yok

Yanıtla . 12Beğen . 32Beğenme 12 Mart 09:11
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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