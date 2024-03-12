İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor

Özgür Kocaeli Özel Haber- Ankara merkezli ünlü araştırma firması MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de seçmenin binde birine denk gelen 1510 kişi ile yüz yüze anket yaptı. Seçmenlere, "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Başkan adayına oy vereceksiniz" diye soruldu. Yapılan araştırmanın ardından MAK Danışmanlık anketin sonuçlarını paylaştı.

BÜYÜKAKIN FARK ATTI

Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy aldı. Tahir Büyükakın en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Atasoy Bilgin’e yüzde 26 fark attı. Ankette Atasoy Bilgin yüzde 21 oy aldı.

İŞTE OY DAĞILIMI

Ankette sırasıyla oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti ( Cumhur İttifakı) Tahir Büyükakın: Yüzde 47

CHP Atasoy Bilgin: Yüzde 21

İYİ Parti Gencay Yıldıztekin: Yüzde 8

YRP Doğan Aydal: Yüzde 7

DEM Parti Hasan Özgüneş: Yüzde 5

Zafer Partisi Nermin Tol: Yüzde 2

TİP Hakan Koçak: Yüzde 2

Saadet Partisi Nurettin Çelik: Yüzde 1

DEVA Partisi Ensar Baturman: Yüzde 1

Diğerleri: Yüzde 1

Kararsız/Cevap Yok: Yüzde 5

Kaynak: HABER MERKEZİ