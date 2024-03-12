İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Oyların yarısını alıp Büyükşehir’i kazanıyor

Özgür Kocaeli Özel Haber- Ankara merkezli ünlü araştırma firması MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de seçmenin binde birine denk gelen 1510 kişi ile yüz yüze anket yaptı. Seçmenlere, "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Başkan adayına oy vereceksiniz" diye soruldu. Yapılan araştırmanın ardından MAK Danışmanlık anketin sonuçlarını paylaştı.
BÜYÜKAKIN FARK ATTI
Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy aldı. Tahir Büyükakın en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Atasoy Bilgin’e yüzde 26 fark attı. Ankette Atasoy Bilgin yüzde 21 oy aldı.
İŞTE OY DAĞILIMI
Ankette sırasıyla oy dağılımı şöyle oldu:
AK Parti ( Cumhur İttifakı) Tahir Büyükakın: Yüzde 47
CHP Atasoy Bilgin: Yüzde 21
İYİ Parti Gencay Yıldıztekin: Yüzde 8
YRP Doğan Aydal: Yüzde 7
DEM Parti Hasan Özgüneş: Yüzde 5
Zafer Partisi Nermin Tol: Yüzde 2
TİP Hakan Koçak: Yüzde 2
Saadet Partisi Nurettin Çelik: Yüzde 1
DEVA Partisi Ensar Baturman: Yüzde 1
Diğerleri: Yüzde 1
Kararsız/Cevap Yok: Yüzde 5
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(26 )
Israfil K. - en aşağı %53 le kazanır . tahir başkanı herkes seviyor
Sarımeşeli - Rakibi kimmiş tahir başkanın onu da yazında bizde bilelim ,tahir reis artık istediği sürece önümüzdeki 20 yılın belediye başkanıdır partisi hiç önemli değil
Ş.tepeli - derincede yer bulamayınca harcansın diye b.ş aday yaptılar özel özgürün hatayda adam varmıda çıkararalım dediği hesap Kocaeli içinde geçerli oldu
Izmitli - Atasoy BİLGİN kim Yaa
Cemal Korlu - doğan aydal bey chpyi geçecektir ama kazanabilir mi, zannetmem
Çayırköylü - Muhalefet partilerin son 1 2 ayda şapkadan tavşan çıkarır gibi aday tercih ederlerse %60 bile alır. Yahu yerel seçim var sen adayını 6 ay 1 yıl önceden belirle halkla tanıt yüzünü göster. Ama yok son ana kadar belli olmayan aday için iç çekişme kavga doğuş belirle sonra kazanacağım diye seçime gir. Bu millet muhalefet partilerden bıktı artık. Yeni yüzler yeni genel başkanlar lazım.
Zagor - KOCAELİ YE YENİ BİR VİZYON LAZİM ; SEHİR HEP AYNİ ; SADECE BİNA YAPİLİYOR HEPSİ O KADAR ; SPOR; EGİTİM ; BİLGİ ; EVLERİ VE KOYLERİ YAPİLMİYOR ; BOMBOS ARAZİLE SUREKLİ BİNALARLA DOLDURULUYOR ; İZMİT İN İCİ HEP AYNİ SADECE KALDİRİM TASLARİ DEGİSİYOR ; ARTİK BİRSEYLER DEGİSMELİ
Terzi Bayırı Mahallesi - En az %70 olması lazım Tahir başkanım yoksa başarısız sayarız seni
Serdar - Engin Koyun istifa
Sva5'+ & - Kandıra da EROL ÖLMEZ kesin kazanacak
İzleyici - Hiç kimse durumundan şikayet etmesin.ülkede herşey güllük gülistanlık
Hasan Basri - Belediye başkanı seçiyoruz. Buyuksehir belediye başkanı ekonomiyi kurtarmayacak!
Harbi Izmitli - Biraz kocaeliye dışarıdan baksaniz koskoca bir kasaba gibi 20 yıldır sorunlar yumağı oldu . 1. Pahallılık 2 çarpık ve bitişik nizam 3 çözülemez trafik 4 önlenemez göç var 5 .asayiş 6 deniz ulaşımı zayıf 7 havaalanı. Halka Yok 8 stada ulaşım 9 hava kirliliği ve izaydaş 10 metro ve tramvay yoka yakın ilçelere bile yok 11 park sorunu 12 hastanelerin yakında şehir hastanesine toplanması 13 her ilçede itfaiye olmalı 14 aşırı yüksek ev kiraları 15 gelir adaletsizliği
16 kent ve ilçe lokantaları 17 tüm ilçelerde ücretsiz tuvalet 18 market ve pazarlarda tarihi geçmiş ürün ve fiyat kontrolü 19 halk ekmek yok 20. 80 dk üç biniş aktarma yok otobüs ve tramvayda. 21 yüksek şu faturaları 22 sürekli elk kesintileri
Kemal - ne güzel dedin
Haklısın - doğru tespitler
Kocaelispor 89 - 20 senedir Derince Çenesuyu Şirintepe hatta Yenidoğan bu bölgelerde cok değişiklik görmedik
Özer - %60’tan aşağı olmaz, hizmetler dillere destan insanlarla iletişimi çok güzel halk onu çok seviyor. Tahir başkanın önünde kimse duramaz.
Öz Derinceli - Yüzde 68 Oy Alır Tahir Büyükakın Büyükşehir de
Vatandaş - Diğer tüm adayların hepsinin toplamından fazla oy alır tahir baskan
Fatih - Bence fazla alir
Korfezli - Kocaelide çıkarı olan %47 var ise dışarda %53 var bir araya gelmezseniz sonuç kaçınılmaz olur çalınca oluyor
Gerçek... - Mehmet,sen klinik bir vakasın..
Hamza - Tahir başkan yuzde 65 rahat alır ne anlatiyon sen.Siyaset ustu bu sehirde Tahir başkan
Mehmet - Akp ye oy veriyorum ne gibi bir çıkarımız var açıklada bilelim muhalefetin başına bölücülere selam söylemeyen bir adam. Gelene kadarda oyum akp. Veya MHP ye patates isterse bin lira olsun
Reffazum - TAHİR BAŞKAN % 60 OYLA TEKRAR SEÇİLİR.
Asagi Yuvacik Esnafi - %65 ten aşağı almaz tahir başkan
Kartepeli - Tahir başkan minimum %55 oy alır
Baykan - Yanlış analiz. Tahir Başkanın yüzde 50 üzeri oy farkıyla kazanacağını düşünüyorum
İzmitli - Tahir Başkan Kocaeli'yi hak ettiği yere taşıyor. Yanındayız Tahir başkan. Bunların hepsi bir araya gelse yinede şansları yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.