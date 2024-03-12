İşte son anket, en yakın rakibine yüzde 26 fark attı... Yüzde 47 oyla Büyükşehir’i kazanıyor

Özgür Kocaeli Özel Haber- Ankara merkezli ünlü araştırma firması MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de seçmenin binde birine denk gelen 1510 kişi ile yüz yüze anket yaptı. Seçmenlere, "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Başkan adayına oy vereceksiniz" diye soruldu. Yapılan araştırmanın ardından MAK Danışmanlık anketin sonuçlarını paylaştı.
BÜYÜKAKIN FARK ATTI
Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy aldı. Tahir Büyükakın en yakın rakibi olan CHP’nin adayı Atasoy Bilgin’e yüzde 26 fark attı. Ankette Atasoy Bilgin yüzde 21 oy aldı.
İŞTE OY DAĞILIMI
Ankette sırasıyla oy dağılımı şöyle oldu:
AK Parti ( Cumhur İttifakı) Tahir Büyükakın: Yüzde 47
CHP Atasoy Bilgin: Yüzde 21
İYİ Parti Gencay Yıldıztekin: Yüzde 8
YRP Doğan Aydal: Yüzde 7
DEM Parti Hasan Özgüneş: Yüzde 5
Zafer Partisi Nermin Tol: Yüzde 2
TİP Hakan Koçak: Yüzde 2
Saadet Partisi Nurettin Çelik: Yüzde 1
DEVA Partisi Ensar Baturman: Yüzde 1
Diğerleri: Yüzde 1
Kararsız/Cevap Yok: Yüzde 5
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kartepeli - Tahir başkan minimum %55 oy alır
Baykan - Yanlış analiz. Tahir Başkanın yüzde 50 üzeri oy farkıyla kazanacağını düşünüyorum
İzmitli - Tahir Başkan Kocaeli'yi hak ettiği yere taşıyor. Yanındayız Tahir başkan. Bunların hepsi bir araya gelse yinede şansları yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.