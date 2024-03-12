Kredi ile araç alacaklar dikkat! Aylık 30 bin lira ödemesi var

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, bankaların aylık kredi büyüme oranlarını düşürürken, bankalara bazı zorunluluklar getirmişti. Tüketici ve ticari kredi faizlerinde büyüme sınırı düşürülürken bu durum piyasada hemen hissedilmeye başlandı.

Yeni kararın ardından bankalarda kredi faiz oranlarında yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekti. Özellikle ihtiyaç kredilerinde bazı bankalar aylık yüzde 5’in üzerinde faizle kredi kullandırmaya başladı. Özellikle Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte kredi faiz oranlarında yükselişler dikkat çekiyor. Taşıt kredilerindeki yüksek seyir de araç piyasası üzerinde etkisini hissettiriyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZ NE KADAR OLDU?

Bankaların taşıt kredisi verirken limitleri düşük tutması ve faiz oranlarının yüksek kalmasıyla birlikte piyasa durgunlaşırken fiyatlar da daha stabil seyretmeye başladı. Peki şu anda taşıt kredisinde faiz oranları ne kadar oldu? 400 bin TL taşıt kredisi çekmek isteyen bir kişinin aylık ödeme tutarı ne kadar? Faizler daha da yükselmeden kredi ile araç almak için şu an son fırsat mı?

Konuyla ilgili beklentilerini Milliyet'e açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası sıkı para politikaları duruşunu destekleyici bir adım atarak, kredi büyüme oranlarına dair güncellemeye gitti. Yeni karara göre ticari kredilerde %2.5 olan büyüme oranı %2’ye, ihtiyaç kredilerinde %3 olan büyüme oranı %2’ye düşürülürken, taşıt kredilerinde büyüme oranı sabit bırakıldı. Bu kararla beraber bankaların kredi kullandırma iştahı azalarak ticari ve bireysel kredi sayılarında daralma yaşanacaktır. Öte yandan bu hususta ilk güncelleme 2023 yılında yapılarak tüm kredi türlerinde büyüme oranı düşürülmüştü. Dolayısı ile taşıt kredilerinde halihazırda mevcut bir daralma söz konusu.

Bu konuda krediye erişimde yaşanan güçlüklerin yanı sıra, kredi faiz oranları da kullanımı azaltan bir diğer unsur. Şu an için banka veya kuruma göre değişken olarak taşıt kredilerinde oran 3.60 seviyesinden başlayarak 5.50 seviyesine kadar çıkabiliyor.

400 BİN TL LİMİT, MAKSİMUM 48 AY VADE!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) almış olduğu karar gereği, şu an için taşıt kredilerinde üst limit 400.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Maksimum vade 48 ay belirlenmiş olmasına rağmen 280.000 TL tutar üzeri kredilerde vade süresi 36 aya kadar düşebiliyor. Öte yandan bankalar bu limitleri zaman zaman düşürebiliyor veya müşteri notu ve kredi kampanyalarına bağlı olarak belirlenen limitler dahilinde kolaylık sağlayabiliyor.

‘TERCİH SIFIR OTOMOBİLE KAYDI’

Otomotiv piyasasında satış adetlerini doğrudan etkileyen ana faktörlerden bir tanesi de krediler. Son bir yıldır özellikle taşıt kredilerinde bir daralma söz konusuydu. Son dönemde artan faiz oranlarıyla birlikte zaten daralmış olan taşıt kredisi cazibesini de yitirmiş oldu. Bu süreçte, markalar tarafından sıfır otomobilde sıfır faizli veya uygun oranlı kredilerin kullanıcılara sunulması tüketici tercihini sıfır otomobile çekti. İkinci el otomobilde böyle bir finansman olanağı mümkün olmadığından, ikinci el piyasasında şu an için satış adetleri durağan seyrediyor.

Ancak faiz planlamasının yatay seyre dönmesi, sıfır araç kampanyalarının sonlanması, yine sıfır otomobilde fiyatların bir miktar artması gibi sebeplerle, ilkbahar ayları itibarıyla tercih refleksinin tekrar dengeleneceği kanaatindeyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde politika faizi düşüş trendine döndüğü takdirde, otomobil satış adetlerinde de artış etkisi gösterecektir.

‘400 BİN TL İÇİN 30 BİN TL’YE VARAN ÖDEME’

Banka faiz oranları doğrultusunda değişkenlik göstererek 400.000 TL kredinin 36 ay ödemesi 23.000 TL seviyesinden başlayarak 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ŞU ANDA KREDİ İLE ARAÇ ALMAK AVANTAJLI MI?

Kredi faiz oranları TCMB tarafından açıklanan politika faizi ile doğru orantılı. Faiz kararında devam eden yükseliş grafiği, geçtiğimiz ay sabit bırakılarak yatay konuma dönmüştü. Piyasamızda bu konuya dair genel beklenti faizlerin bir süre yatay devam ederek, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla kademeli düşürülmesi yönünde. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda talep yükseleceğinden, talebe bağlı olarak fiyatlarda bir miktar artış görülebilir.

Öte yandan döviz kuru fiyatları etkileyen ana faktör. Döviz kurunda yükseliş devam ettiği takdire otomobil fiyatlarında artış etkisi sürecektir. Tüm bu süreç değerlendirildiğinde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirmeleri, bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda planlarını gerçekleştirerek gerek sıfır gerekse ikinci el otomobil almaları avantajlı olacaktır.

KREDİ FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ FİYATLARI DÜŞÜRÜR MÜ?

Krediler haricinde otomobil fiyatlarını etkileyen en önemli ana unsur döviz kuru. Döviz kuru ve buna bağlı olarak artan maliyetler neticesinde sıfır otomobilde bir miktar fiyat artışları yaşandı. Döviz kuru yükselmeye devam ettiği takdirde krediye erişimde yaşanan zorluklar sürse dahi, fiyat artışları etkisini gösterebilir.

Öte yandan sıfır fiyatları artmasına karşın, ikinci el fiyatları düşük talebe bağlı olarak halen sabit konumda. Önümüzdeki birkaç aylık zaman zarfında, ikinci el otomobilin sunduğu fiyat avantajıyla beraber talebin bu pazara kayacağı ve yılın ikinci yarısının otomotivde ikinci el dönemi olacağı kanaatindeyiz. Bu süreçte artan talebe istinaden ikinci el fiyatlarında da artış görülebilir. Özetle daralan krediler neticesinde fiyat düşüşlerinin olmayacağını, döviz kurundaki artışın devam etmesi halinde ise otomobil fiyatlarında yükseliş etkisi göstereceğini söyleyebiliriz.”

Kaynak: Milliyet