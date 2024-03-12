Emeklilere bayram ikramiyesi kararı resmen yayımlandı

Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran madde de bu kanun içerisinde yer alarak yürürlüğe girdi. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.
KABİNE SONRASI AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. " demişti.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.