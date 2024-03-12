Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül, Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk, Diyarbakır’da Oğuz Sorguç ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında "Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, uyuşturucu madde imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konulduğunu belirtti.

6️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında;

❗️İzmir’de Hasan Keser,

❗️Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar),

❗️Manisa’da Ömer Çakır,

❗️Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar),

❗️Diyarbakır’da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve

❗️Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını… pic.twitter.com/BOjiSBviMR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2024

Kaynak: Hürriyet