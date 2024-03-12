SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası belli oldu

Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi. Karar, Nisan ayı başında itibaren geçerli olacak.
Kaynak: Reuters
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.