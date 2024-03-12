SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası belli oldu

Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi. Karar, Nisan ayı başında itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Reuters