Hodri Meydan’dan istifa çağrısı

“ACİLEN İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un istifa etmesi yönünde açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Sezonun ikinci yarısından bu güne kadar oynanan oyun ve yapılan bütün hataların üzerine, bugün Sayın Başkan Engin Koyun’un düzenlemiş olduğu toplantı sonrası görevine devam etme kararı camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu ligin maliyet olarak en fazla para harcayan kulüplerinin başında gelerek böylesine kötü kadro kurmayı başarabilen, devre arası transfer döneminde Kocaelispor’un kapısına dahi yaklaşamayacak bazı oyuncuları kulübe transfer edip takımın dengesini bozan ve en skorer oyuncumuzu takımda tutamayan Sayın Başkan Engin Koyun’u acilen istifaya davet ediyoruz”

“KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ”

“Amatör liglerden bu günlere koskoca bir şehrin direnişine kulak veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın taraftarlarımızla bütünleşerek Türkiye tarihinde bir ilke imza atıp armasını ve ismini değiştirmeden gelen kulübümüzün maddi ve manevi olarak her anlamda adeta altın çağını yaşadığı bu dönemlerde böylesine başarısız yönetilişi kesinlikle kabul etmiyor, camiamızın huzuru ve refahı için Sayın Başkan Engin Koyun’u, ivedilikle mali tablonun da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı olağanüstü kongreye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; Kocaelispor bu şehrin en büyük markasıdır ve camiamızın beklediği istifanın gelmediği sürece, bulunduğumuz her platformda protesto ve istifa seslerimizin her geçen gün daha da yükseleceğinin bilinmesini isteriz” denildi.