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Büyükşehir’e Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü

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TÜRÇEV’in 30. Yıl Kutlaması ve Çevre Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri dalında Kocaeli Büyükşehir ödül kazandı

Büyükşehir’e Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü mask
Büyükşehir’e Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü
Büyükşehir’e Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülü
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Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından koordine edilen ve Türkiye temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “Mavi Bayrak Programı” kapsamında toplumda çevre farkındalığı yaratmak üzere çalışmalarını yürüten TÜRÇEV, 30 yıllık süreçte birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerini vermek üzere bir ödül töreni düzenledi.

Ankara’da gerçekleştirilen törende, ödül plaketi verilen kurumların başında, Dünya Turizm Örgütü’ne göre dünyada en çok bilinen ve kabul gören turizm eko-etiketi olarak Mavi Bayrak Programı’nın ülkemizde başlangıcından bu yana destek olan kuruluşlar geldi. Programda 9 Mavi Bayrağın dalgalandığı Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi’ne Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Jürisi tarafından “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülü verildi. Kocaeli Büyükşehir, çevre alanındaki eğitim faaliyetleriyle böylece 3 yıl üst üste aynı ödüle layık görüldü.

KOCAELİ’DE 9 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

“Mavi Bayrak Programı” kapsamında 2012 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her geçen sene Mavi Bayraklı Plaj sayısını arttırarak bu konuda sürdürülebilirliği sağladı. Kandıra Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek halk plajlarıyla Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Kumyalı halk plajları olmak üzere 9 plajımız 2023 yılı için “Mavi Bayrak” ile ödüllendirilmişti. Öte yandan söz konusu 9 adet plaja yönelik 2024 yılı için de Mavi Bayrak Ödül başvurusunda bulunuldu. Ödül almaya hak kazanan plajlar TÜRÇEV tarafından mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

“EN İYİ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ”

Mavi Bayrak Ödülü’nün korunması, bulunduğu yöresinde çevresel bilinçlenmenin artmasına bağlı olmakla beraber, kriterler arasında bulunan çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla Mavi Bayrak başvuru dosyalarına çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de ekleniyor. 2001 yılından bu yana her yıl Mavi Bayrak başvuru dosyaları içerisindeki çevre eğitim etkinlikleri ek dosyasının değerlendirmesi, TÜRÇEV tarafından koordine edilen Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Jürisi tarafından yapılıyor.

Uluslararası jüri tarafından 2023 yılı için gerçekleştirdikleri çevre eğitim etkinliklerinden ötürü yapılan değerlendirmeler sonucunda Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri ödüllerini almaya hak kazanan plajlar açıklandı.

KOCAELİ’YE ÜST ÜSTE ÜÇ YIL ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan değerlendirmede 2023 yılı içerisinde yaptığı çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Jürisi tarafından “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülünü kazandı. Kocaeli Büyükşehir, bu ödülü Plaj Kategorisinde 551 plaj içerisinden almayı başardı. 2021 ve 2022 yıllarında ülkemizde Mavi Bayrak ödülü alan plajlar arasında yürüttükleri çevre eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucunda “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü almaya hak kazanan plajlar ve belediyeler arasında yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yer almıştı. Böylece Kocaeli Büyükşehir, üç yıl üst üste söz konusu ödüle layık görülerek bu konuda büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: BÜLTEN

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12 Mar 2024 - 09:41 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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