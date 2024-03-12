Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, kırsal mahalle ve köyleri gezerek hemşehrileriyle kucaklaştı. Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek geldi.

Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek mask
Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek
Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KAPI KAPI, ADIM ADIM GEZDİ

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hafta sonu mesaisini ilçenin köylerinde geçirdi. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Başiskele’nin değerine değer katan, zengin kültürel mirasının genç nesillere aktarılmasını sağlayan köylere ayrı bir önem veren Özlü, hemşehrileriyle kucaklaştı. Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik’i adım adım, kapı kapı gezen Başkan Özlü’ye ziyaretlerde AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimiyle mahalle muhtarları eşlik etti.

Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek

TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ

Başiskele için son beş yılda yapılan faaliyet ve hizmetleri vatandaşlara aktaran Başkan Özlü, gelecek beş yıl için de Başiskele’nin her köşesine vizyon katacak projelerini hemşehrileriyle paylaştı. Başiskeleli komşularının talep ve önerilerini dinleyen Özlü, ortak çözüm ve katılımcı belediyecilik anlayışı için talepleri tek tek not aldı. Özlü, “Hemşehrilerimizin bizlere olan inançlarını ve desteklerini kalbimizde hissettik. Ortak akıl ile yönettiğimiz ilçemizi hak ettiği yerlere taşımak için vatandaşlarımızın önerileri ve talepleri bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bizleri misafir eden, desteklerini her zaman yanımızda hissettiren hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek

BÜYÜKLERİ VE HASTALARI UNUTMADI

“Güzel Başiskele’mize hizmet etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum” diyen Yasin Özlü, Başiskele’nin ulu çınarlarını da ziyaret etti. Belediye Başkanı Özlü, köylerde yaptığı ziyaretlerde hasta ve yaşlı ziyaretleri yapmayı da ihmal etmedi. Büyüklerinin sağlık durumları hakkında bilgiler alan Özlü, hasta ve yaşlıların gönüllerine dokundu ve onların hayır dualarını aldı.

 

Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek

# hafta, başkan, AK Parti, parti, HER, hizmet, ilçe, Cami

12 Mar 2024 - 09:43 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Mesut Çetinkaya kapı kapı geziyor mask
Mesut Çetinkaya kapı kapı geziyor
Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek mask
Yasin Özlü’ye köylerden büyük destek
Mutlu da tramvay ve teleferik vaat etti mask
Mutlu da tramvay ve teleferik vaat etti
İYİ Partili gençler yerel seçim öncesinde bir araya geldi mask
İYİ Partili gençler yerel seçim öncesinde bir araya geldi
İbrahim Şirin’e Erzurumlular’dan yoğun ilgi mask
İbrahim Şirin’e Erzurumlular’dan yoğun ilgi
Kartepe Hanımevi tanıtımı yapıldı mask
Kartepe Hanımevi tanıtımı yapıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL