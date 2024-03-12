Kritik eşik aşıldı! Bankalarda faiz oranlarındaki yükselişin nedeni belli oldu

Bankalarda mevduat faizleri şubat ayından bu yana yükseliyor. Bu hafta itibarıyla da bankalarda faizler yukarı yönlü revize edildi. Şu anda bankalarda mevduat getirileri yüzde 50’nin üzerine çıkmaya başladı. Peki faizler neden yükseliyor?

Bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık kazancı ne kadar? Altın, borsa ve mevduattan hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

FAİZLERDE YÜKSELİŞİN TEK NEDENİ!

“Bankalarda mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı, faiz oranları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Reel faizlerin artmasının tek nedeni şu: Bankalara Merkez Bankası tarafından bir regülasyon getirildi. Tüketici kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 2.5’ten yüzde 2’ye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise büyüme oranı sabit kaldı. Bu bankalara daha az kredi verin demek oluyor. Bankalar daha fazla kredi verirse zorunlu karşılık tutma ve depo etme şartı getirildi. Bu da bankaların satacağı paranın Merkez Bankası tarafından depolanması anlamına gelir. Bu durumda kredi kullandıramaz. O yüzden şu anda bankalar için TL çok değerli ve TL toplamak istiyor. Bunun için de mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı.

1 MİLYON TL PARASI OLAN AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Şu anda 32 günde yüzde 50 faiz oranı ile aylık mevduat getirisi 41 bin 530 TL. Ancak 1 yıllık süre içerisinde 3’er aylık vadelerde kazanılan faiz tekrar mevduatta değerlendirilirse 65’lere varan bir getiri elde edilebiliyor. Yani 100 bin TL koyarsanız 65 bin TL alabiliyorsunuz.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Politika faizi yüzde 45’ler civarında. Biz seçim sonrası faizlerin yüzde 50’lere gelmesini bekliyoruz. Ancak Merkez Bankası tarafından uygulanan sterilizasyon araçları ile birlikte bankaların karı azalacak. Kar azaldıkça da bankalar mevduat toplayabilmek için faizleri daha da yükselteceklerdir. Ben mevduat faizlerinin daha da artmasını bekliyorum.

ALTIN, BORSA VE MEVDUATTAN HANGİSİ DAHA CAZİP?

Şu anda mevduat faizleri getiri anlamında dikkat çekiyor. Mevduat faizleri reel faizlere yakınsadı. Öte yandan bu yıl ‘altın yılı’ olacak diyebiliriz. Altın güvenli bir liman ve ciddi yükseliş bekliyoruz. Ons altının 3 bin dolar seviyelerine çıkmasını bekliyoruz.

Borsa son 3 ayda en fazla kazanç getiren enstrüman, altın ve mevduata göre daha fazla kazandırdı. Borsada seçimden sonra dış sermayenin girmesi ile birlikte ciddi yükseliş bekliyoruz. Altın ve borsa portföylerde olmalı ancak ağırlık mevduatta olabilir. Nedeni ise garanti kazanç getirmesidir. Altın ve borsada bir garanti söz konusu değil. Ağırlık olarak mevduata verilerek altın ve borsada risk iştahına göre bir değerlendirme yapılabilir.

MEVDUATTA VADE NASIL OLMALI, HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

32 günlük bir vadeye bağlanması daha yerinde olabilir çünkü aylık PPK kararları veriliyor. Merkez Bankası kararına göre vadelerde yenileme yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.”

Kaynak: Milliyet