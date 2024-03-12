Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Kritik eşik aşıldı! Bankalarda faiz oranlarındaki yükselişin nedeni belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Mevduat faizlerinde yükseliş yeniden hızlandı. Bankalarda faiz oranları yüzde 50 seviyesinin de üzerine çıktı. Peki Merkez Bankası’nın faizi sabit tutmasına rağmen bankalarda mevduat faizleri neden yükseliyor? Ekonomist Muhammet Bayram ‘bunun tek nedeni var’ diyerek beklentilerini açıkladı. İşte detaylar...

Kritik eşik aşıldı! Bankalarda faiz oranlarındaki yükselişin nedeni belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bankalarda mevduat faizleri şubat ayından bu yana yükseliyor. Bu hafta itibarıyla da bankalarda faizler yukarı yönlü revize edildi. Şu anda bankalarda mevduat getirileri yüzde 50’nin üzerine çıkmaya başladı. Peki faizler neden yükseliyor?

Bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin aylık kazancı ne kadar? Altın, borsa ve mevduattan hangisi daha cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

FAİZLERDE YÜKSELİŞİN TEK NEDENİ!

“Bankalarda mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine ulaştı, faiz oranları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Reel faizlerin artmasının tek nedeni şu: Bankalara Merkez Bankası tarafından bir regülasyon getirildi. Tüketici kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 2.5’ten yüzde 2’ye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise büyüme oranı sabit kaldı. Bu bankalara daha az kredi verin demek oluyor. Bankalar daha fazla kredi verirse zorunlu karşılık tutma ve depo etme şartı getirildi. Bu da bankaların satacağı paranın Merkez Bankası tarafından depolanması anlamına gelir. Bu durumda kredi kullandıramaz. O yüzden şu anda bankalar için TL çok değerli ve TL toplamak istiyor. Bunun için de mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı.

1 MİLYON TL PARASI OLAN AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Şu anda 32 günde yüzde 50 faiz oranı ile aylık mevduat getirisi 41 bin 530 TL. Ancak 1 yıllık süre içerisinde 3’er aylık vadelerde kazanılan faiz tekrar mevduatta değerlendirilirse 65’lere varan bir getiri elde edilebiliyor. Yani 100 bin TL koyarsanız 65 bin TL alabiliyorsunuz.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Politika faizi yüzde 45’ler civarında. Biz seçim sonrası faizlerin yüzde 50’lere gelmesini bekliyoruz. Ancak Merkez Bankası tarafından uygulanan sterilizasyon araçları ile birlikte bankaların karı azalacak. Kar azaldıkça da bankalar mevduat toplayabilmek için faizleri daha da yükselteceklerdir. Ben mevduat faizlerinin daha da artmasını bekliyorum.

ALTIN, BORSA VE MEVDUATTAN HANGİSİ DAHA CAZİP?

Şu anda mevduat faizleri getiri anlamında dikkat çekiyor. Mevduat faizleri reel faizlere yakınsadı. Öte yandan bu yıl ‘altın yılı’ olacak diyebiliriz. Altın güvenli bir liman ve ciddi yükseliş bekliyoruz. Ons altının 3 bin dolar seviyelerine çıkmasını bekliyoruz.

Borsa son 3 ayda en fazla kazanç getiren enstrüman, altın ve mevduata göre daha fazla kazandırdı. Borsada seçimden sonra dış sermayenin girmesi ile birlikte ciddi yükseliş bekliyoruz. Altın ve borsa portföylerde olmalı ancak ağırlık mevduatta olabilir. Nedeni ise garanti kazanç getirmesidir. Altın ve borsada bir garanti söz konusu değil. Ağırlık olarak mevduata verilerek altın ve borsada risk iştahına göre bir değerlendirme yapılabilir.

MEVDUATTA VADE NASIL OLMALI, HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

32 günlük bir vadeye bağlanması daha yerinde olabilir çünkü aylık PPK kararları veriliyor. Merkez Bankası kararına göre vadelerde yenileme yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.”

Kaynak: Milliyet

# Merkez Bankası, kredi, hafta, seçim, faiz

12 Mar 2024 - 09:47 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yerel zincir marketlerden ramazan ayı boyunca "fiyat sabitleme ve indirim" kararı mask
Yerel zincir marketlerden ramazan ayı boyunca "fiyat sabitleme ve indirim" kararı
Bakan Şimşek: Dövizdeki oynaklık geçici olarak görülmeli mask
Bakan Şimşek: Dövizdeki oynaklık geçici olarak görülmeli
Türkiye'den ihraç edilen kahveler 146 ülkede ağızları tatlandırdı mask
Türkiye'den ihraç edilen kahveler 146 ülkede ağızları tatlandırdı
İş dünyasından asgari ücret açıklaması: Yılbaşında 1 yıllık açıklandı… mask
İş dünyasından asgari ücret açıklaması: Yılbaşında 1 yıllık açıklandı…
Borsa haftaya yükselişle başladı mask
Borsa haftaya yükselişle başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL