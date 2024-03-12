Mesut Çetinkaya kapı kapı geziyor

ESNAFLARI ZİYARET EDİYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, esnaf ve hane ziyaretlerini yoğun tempoda sürdürüyor. Çetinkaya, önceki gün Karamürsel’in tanınmış esnafı Zeki Şişman’ı işyerinde ziyaret etti, hayırlı kazançlar temennisinde bulunarak destek istedi. Zeki Şişman, Mesut Çetinkaya ve ekibini sıcak ve samimi şekilde karşılayarak seçimde başarı diledi.
DESTEKLERİNİ AÇIKLADILAR
Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışması kapsamında ayrıca Ereğli’de ikamet eden Ahmet Gürbüz ve ailesini de ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ahmet Gürbüz ve ailesi Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini açıklayarak seçim çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.