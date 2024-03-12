Rotary eğitim asamblesi yapıldı

Uluslararası Rotary’nin Türkiye’deki üç bölgesinden biri olan 2420 Bölge Kulüpleri yeni dönem hazırlıkları kapsamında yıllık eğitim asamblesini gerçekleştirdi. Asambleye Gebze, İzmit, Körfez ve Yahyakaptan Rotary Kulüplerinden yoğun katılım oldu. Temmuz ayında göreve gelecek başkan, sekreter ve saymanların eğitimi ile süren asamble 700 civarında üyenin katılımı ve yüksek bir motivasyon ve coşkulu söylemler ile tamamlandı.

DUYGU ÇOLAK: EĞİTİM ÇALIŞMALARI GELECEK DÖNEM İÇİN ÖNEMLİ

Gebze Rotary Kulübünden asambleye katılan gelecek dönem başkanı Duygu Çolak, eğitim çalışmalarının gelecek dönem için önemli olduğunu, bu asamble ile gelecek yıl hedefleri ve planlamalar hakkında bilgi yüklendiklerini söyledi. Duygu Çolak kendi döneminde ekibi ile beraber bu hedefler paralelinde çalışmalar ve projeler oluşturacaklarını aktardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ