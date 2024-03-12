Meteoroloji uyardı, Sıcaklıklar düşüyor Kocaeli’ye sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken Kocaeli’de bugün 20 derece ve kapalı bir hava hakim olacak. Kocaeli’de Çarşamba günü 16 derece sağanak yağmurlu, Perşembe günü 15 derece aralıklı yağmurlu, Cuma günü ise 11 derece ve aralıklı yağmurlu bir hava olacak. Hafta sonu ise Kocaeli genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi