Meteoroloji uyardı, Sıcaklıklar düşüyor Kocaeli’ye sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken Kocaeli’de bugün 20 derece ve kapalı bir hava hakim olacak. Kocaeli’de Çarşamba günü 16 derece sağanak yağmurlu, Perşembe günü 15 derece aralıklı yağmurlu, Cuma günü ise 11 derece ve aralıklı yağmurlu bir hava olacak. Hafta sonu ise Kocaeli genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.