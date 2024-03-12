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12 Mar 2024 - 10:24- Gündem G:

Küçük çocuğu heimlich manevrasıyla kurtaran fırıncı: Videolardan izleyerek öğrendim

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Körfez’de boğazına şeker takılan çocuk, fırın çalışanının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu. Çocuğu kurtaran fırıncı heimlich manevrasını videolardan izleyerek öğrendiğini söyledi.

Küçük çocuğu heimlich manevrasıyla kurtaran fırıncı: Videolardan izleyerek öğrendim mask
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Körfez Esentepe Mahallesi Ağadere Caddesi'ndeki fırına ekmek almaya gelen kadının 4 yaşlarındaki erkek çocuğunun boğazına şeker kaçtı. Durumu fark eden kadın paniklerken, işletme çalışanlarından Recep İslam, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkarmayı başardı.

Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İslam, AA muhabirine, çocuğun hareketlerinin garipleştiğini fark ettiğini anlatarak, "Sonra kadın bağırmaya başladı, nefes alamadığını söyledi. İlk önce su istedi, verdim. Daha sonrasında fark ettim ki, nefes alamıyor. Sonra çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalıştım ve başardım. Şekeri boğazından atmasını sağladık. Kurtardık Allah'a şükür. " dedi.

VİDEOLARDAN ÖĞRENDİM

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan İslam, Heimlich manevrasını videolardan izleyerek öğrendiğini ve herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı. İslam, o sırada elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Ben olmasaydım büyük ihtimal boğulacaktı çünkü o anda kimse yoktu burada. Annesi sırtına doğru vurdu, o şekilde kurtarmaya çalıştı. Bilmediği belliydi." dedi.

Kaynak: AA

# Körfez, kadın

12 Mar 2024 - 10:24 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ali Velincu - Kocaeli fırıncılar o.bsk.na 110 defa söyledim,fırın çalışanlarına,enaz 1 çalışanına ilkyardım eğitim verelim dedim,evet dedi,daha sonra gereksiz dedi,şimdi gerekli imiş....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 12:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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