Ölmez: Kandıra’ya hizmete hazırız

“ YENİ DÖNEME HAZIRIZ”

AK Parti ve Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Erol Ölmez’e seçim çalışmalarında AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu da destek verdi. Bir gününü Kandıra’ya ayıran Milletvekili Tipioğlu, Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez ile birlikte Kandıra’yı gezdi, destek istedi. Veysel Tipioğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda Kandıra yeni döneme hazır. Vatandaşlarımızın desteği ile Kandıra’ya yeni hizmetleri getireceğiz” dedi.

DAHA GÜZEL KANDIRA İÇİN

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyarette konuşan Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez ise, “Biz birlikte olursak daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Sizin desteğinizle AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları daha iyisini yapacak. Allah nasip ederse sizlerle beraber daha güzel bir Kandıra inşa edeceğiz. El ele, omuz omuza birliktelikle Kandıra’ya hizmete hazırız” dedi. Ziyaretlerde AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Kaynak: BÜLTEN