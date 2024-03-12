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12 Mar 2024 - 10:39- Türkiye G:

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti: "Her an..."

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Bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilerin gözü seyyanen zamma çevrildi. Konuyla ilgili konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.” dedi.

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti: "Her an..." mask
Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti: "Her an..."
Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti: "Her an..."
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Emekliler seyyanen zam haberlerini takip ediyor. Şubat ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, döviz kurlarındaki artış ve zamlar sonrası emeklilerin seyyanen zam beklentisi de arttı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı seçimlerinin analizini çıkardı, emeklilerin ankette mutlu olmadığını belirtti. Karakaş, "Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti:

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN ANALİZİNİ ÇIKARDIM"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı seçimini gelmeden önce detaylı analizini çıkardım. Seçimin kazanılmasında çok ince hesap var. Mesela EYT çıkarıldı. 2 milyonun üzerinde emekli var. İkincisi de en düşük maaş alanların maaşı 2022 yılında 3 bin 500 iken 5 bin 500’e çıkardılar, bunu da seçimden hemen önce 7 bin 500 liraya çıkardılar."

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti:

"16 milyon emekliyi ilgilendiren bir olay. EYT’liler, emekliler, üçüncüsü de memurlar. Seçimden önce, 3600 ek gösterge 2023 yılı itibariyle yürürlüğe konuldu. Memur emeklileri de dahil “Seyyanen zam vereceğiz” denildi. Memurların seyyanen zammı verildi. Ama memur emeklilerinin verilmedi. Onların da toplam sayısı 6 milyon civarı. "

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti:

"Ev hanımlarının sayısı da fazla. Onlara da ‘Yıpranma hakkı vereceğiz, devlet desteği vereceğiz” denildi. Gençlere de “Tablet ve telefon desteği desteği vereceğiz” denildi gençlerin oyu alındı.

"Esnaflar, “Tüm BAĞ-KUR’ların primini de 7200 güne indiriyoruz” denildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen tüm vaatlerini kimse yadırgayamaz. İktidar olanın böyle bir kozu ve ayrıcalığı var. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin şifrelerine baktığımız zaman emeklilere yapılan zamlar verilen vaatler, yani bütün kesimlere verilen vaatler.”

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti:

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ

"Belediye seçimleri nasıl kazanılacak. Bunda da ekonomi etkili olacak. Verilen vaatler etkili olacak. Peki şu anki durum nasıl? Seyyanen zam gelecek mi? Şu anki vaatlere bakıldığında kira yardımı, uçak indirimi ve promosyon sosyal yardımlar veriliyor."

Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti:

ANKETLERDE SON DURUM

"Emeklilere yaptığımız anketlerde bu tam tersi tepkiye neden oluyor. Diyorlar ki ‘Neden bize sosyal yardıma muhtaç ediyorsun ki?, Biz yatırmış olduğumuz primin karşılığını istiyoruz’ diyorlar."

"Seyyanen zam ile ilgili hükümet kanadına baktığımız zaman, milletvekilleri ve partililer nereye giderse gitsin emeklinin seyyanen zam talebi karşılarına çıkıyor. Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.”

Kaynak: TGRT Haber

# Emekli, seyyanen zam, para, maaş, bayram ikramiyesi, VAR, HER, Zam

12 Mar 2024 - 10:39 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Izmitli - Seyyanen zam yoksa oy yok burası kesin. Emekli maaşı yapılan seyyanen zam ile en az asgari ücret seviyesinde olmalı, gerisi BOŞ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:33
02

Doğruya Doğru - Emekili isterse, bir partiyi iktidara getirir bir partiyi iktidadan alır.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 12 Mart 12:31
03

Ahmethakan - @Doğruya Doğru 02 nolu yoruma cevabı: NERDE ÖYLE EMEKLİ

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Mart 12:55
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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