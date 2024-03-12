Emekliye seyyanen zam gelir mi? SGK Uzmanı anketleri işaret etti: "Her an..."

Emekliler seyyanen zam haberlerini takip ediyor. Şubat ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, döviz kurlarındaki artış ve zamlar sonrası emeklilerin seyyanen zam beklentisi de arttı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı seçimlerinin analizini çıkardı, emeklilerin ankette mutlu olmadığını belirtti. Karakaş, "Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN ANALİZİNİ ÇIKARDIM"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı seçimini gelmeden önce detaylı analizini çıkardım. Seçimin kazanılmasında çok ince hesap var. Mesela EYT çıkarıldı. 2 milyonun üzerinde emekli var. İkincisi de en düşük maaş alanların maaşı 2022 yılında 3 bin 500 iken 5 bin 500’e çıkardılar, bunu da seçimden hemen önce 7 bin 500 liraya çıkardılar."

"16 milyon emekliyi ilgilendiren bir olay. EYT’liler, emekliler, üçüncüsü de memurlar. Seçimden önce, 3600 ek gösterge 2023 yılı itibariyle yürürlüğe konuldu. Memur emeklileri de dahil “Seyyanen zam vereceğiz” denildi. Memurların seyyanen zammı verildi. Ama memur emeklilerinin verilmedi. Onların da toplam sayısı 6 milyon civarı. "

"Ev hanımlarının sayısı da fazla. Onlara da ‘Yıpranma hakkı vereceğiz, devlet desteği vereceğiz” denildi. Gençlere de “Tablet ve telefon desteği desteği vereceğiz” denildi gençlerin oyu alındı.

"Esnaflar, “Tüm BAĞ-KUR’ların primini de 7200 güne indiriyoruz” denildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen tüm vaatlerini kimse yadırgayamaz. İktidar olanın böyle bir kozu ve ayrıcalığı var. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin şifrelerine baktığımız zaman emeklilere yapılan zamlar verilen vaatler, yani bütün kesimlere verilen vaatler.”

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ

"Belediye seçimleri nasıl kazanılacak. Bunda da ekonomi etkili olacak. Verilen vaatler etkili olacak. Peki şu anki durum nasıl? Seyyanen zam gelecek mi? Şu anki vaatlere bakıldığında kira yardımı, uçak indirimi ve promosyon sosyal yardımlar veriliyor."

ANKETLERDE SON DURUM

"Emeklilere yaptığımız anketlerde bu tam tersi tepkiye neden oluyor. Diyorlar ki ‘Neden bize sosyal yardıma muhtaç ediyorsun ki?, Biz yatırmış olduğumuz primin karşılığını istiyoruz’ diyorlar."

"Seyyanen zam ile ilgili hükümet kanadına baktığımız zaman, milletvekilleri ve partililer nereye giderse gitsin emeklinin seyyanen zam talebi karşılarına çıkıyor. Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.”

Kaynak: TGRT Haber