Gençler ilk oylarını Mustafa ağabeylerine atacak

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman seçim çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Kocaman, Köseköy Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelerek hem onlar için hazırlanan projeleri anlattı hem de taleplerini dinledi.

GENÇLER İÇİN YENİ BİR ALAN

Gençlere hitap edecek AVM projesinden bahseden Mustafa Kocaman, “Sapanca yolu üzerinde belediyemize ait 70 dönüm boş ticari alanımız var. Bura alana AVM yapacağız. Gençler için Kartepe’ye yeni bir alan kazandırmış olacağız. Yeni dönemde projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

SPOR SALONU SAYISI ARTACAK

Kartepe kent meydanına 600 kişilik kültür sanat merkezi, çocuklar için aqua park yapılacağını ve yeni dönemde spor salonu sayısının artırılacağını belirten Mustafa Kocaman, gençlerden tam destek aldı. Bu seçimde ilk kez oy kullanacak gençler, “İlk oyumuz Mustafa ağabeye” dedi.

Kaynak: Bülten