Yunan adalarına "kapıda vize" uygulaması için tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz aralık ayında Atina'ya yaptığı ziyarette Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla Ege'deki 10 Yunan adası için Türk turistlere 7 günlük kapıda vize uygulaması getirilmişti.

Uygulamanın hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmeyle ilgili Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis açıklamada bulunarak tarih verdi.

"30 MART'A KADAR BAŞLAYACAK"

Yunanistan, ilk aşamada 5 Ege adasında Türklere "kapıda vize" vermeyi planlıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, 30 Mart'a kadar Doğu Ege'deki 5 adada Türk turistlere yönelik hızlı vize programının başlatılmasını umduğunu belitti.

Söz konusu açıklama programın gecikmesini sorgulayan PASOK milletvekili Giorgos Nikitiadis'in parlamentoya sunduğu önerge sonrasında geldi. Oniki adaları temsil eden Nikitiadis, uygulamanın 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğinin altını çizdi.

Yunanintan Dışişleri Gerapetritis, Nikitiadis'e programın tam olarak kullanıma sunulmasının başarılı bir pilot aşamanın ardından gerçekleşeceğine dair güvence verdi.

Gerapetritis, gecikmeyi programın karmaşık yapısına ve farklı bakanlıkların koordineli çalışmalarına bağladı.

Yunanistan, kapıda vize uygulamasıyla Ege'deki adalara en az 1,5 milyon Türk turist bekliyor. Uygulama kapsamında Türk turistler Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarında kapıda vize alarak bir hafta tatil yapabilecek.

Kaynak: Haber global