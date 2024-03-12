Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Tarihimiz, şanımız, bayrağımız, zafer nidalarıyla göklerde dalgalanırken İstiklal Marşı, Türk milletinin sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olarak yaşama iradesini terennüm ediyordu” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MEHMET AKİF ERSOY UNUTULMADI

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Anma programı saygı duruşu ve Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. l Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ilkokul, ortaokul ve liseler arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘İstiklalin özü Akif’in sözü’ adlı gösterisi ile tamamlandı.

 

PROTOKOL KATILIM GÖSTERDİ

Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt Garnizon Komutanlığı Vekili Deniz Albay Burak Güren, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, ve kurum müdürleri şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri öğrenci ve öğretmenler katıldı.

 

DEĞERLERİNE BAĞLI OLMAYAN TOPLUMLAR YOK OLUR

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Büyük milletlerin yüzyıllar içinde idealleştirdikleri fikirleri, duyguları ve arzuları vardır. Birlik, beraberlik, dayanışma, merhamet, vicdan bizim öncelikli değerlerimizdir. Tarih göstermiştir ki milli, manevi, kültürel değerlerine bağlı olmayan toplumlar, yok olmaya mahkûmdur. Bundan yüz iki yıl önce devletimiz işgal altındayken de milletimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanın her köşesinde saldırgan ve işgalci düşmana karşı, canla başla topyekün bir milli mücadele yürütmüştür.

 

ZAFER YALNIZCA TOPLA TÜFEKLE KAZANILMADI

Türk milletinin tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma iradesinin milli mutabakat metni olan İstiklal Marşımız milli mücadelemizi verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın tam orta Türk milleti o günlerde korku, ümit, ümitsizlik, sevinç gibi duyguları birbirine karışmış şekilde yaşıyordu. Milletimizin işgali devletlere karşı istiklal sevdası uğruna verdiği onurlu mücadelesiyle kazanılan zaferin yalnızca topla, tüfekle değil iman dolu bir ruhla kazanıldığını Mehmet Akif'in şu sözlerinden anlamaktayız; “O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla yeise düşmedik Zaten başka türlü kazanabilir miydik? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız çok büyüktü.”

 

İSTİKLAL MARŞI EZEL-EBED MARŞI OLDU

12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derin bir ve coşku ve heyecan ile kabul edilen marşımız, milletimizin ezel-ebed kaderinin marşı oldu. Tarihimiz, şanımız, bayrağımız, zafer nidalarıyla göklerde dalgalanırken İstiklal Türk milletinin sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olarak yaşama iradesini terennüm ediyordu. Mehmet Akif'in Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın temennisini yineleyerek İstiklal Marşımızın 103.  yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

 

İSTİKLAL MARŞI BAĞIMSIZLIK AŞKIMIZI PERÇİNLEDİ

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İstiklal Marşının kabulü varoluş mücadelesini gösterdiğimiz ve ülke yönetiminin millet iradesine dayanan TBMM ile yürütmeye çalıştığı dönemde kabul edilmiştir. Savaş atmosferinde bir milli marş kazandırılması sonucunda Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı bizim var olduğumuz sürece bağımsız yaşayacağımızı aktarmaktadır. İstiklal Marşı bağımsızlık aşkımızı perçinlemiştir ve birbirimize kenetlenmemizi sağlamıştır.”

 

ÖDÜLLERİ MUSTAFA AYHAN TAKDİM ETTİ

Programda ilkokullar arasında yapılan resim, ortaokullar arasında yapılan şiir ve liseler arası yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim dalında Dürdane Özdilek İlokulu öğrencisi Eylül Yıldırım 1., şiir yarışmasında Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu öğrencisi Muhammet İshak Önkal 1., kompozisyon dalında Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Ceren Bilgin 1. Oldu. Öğrenciler ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’dan aldı.

 

YAPILAN YARIŞMALARDA İKİNCİ OLDULAR

Resim dalında Kandıra Kocakaymaz Yunus Emre İlokulu öğrencisi Eylül Aden Biçici 2., şiir yarışmasında Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencisi Azranur Eryakalı 2., kompozisyon yarışmasında Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Büşra Balcı 2 oldu. Öğrencilere ödüllerini Garnizon Komutanlığı Vekili Deniz Albay Burak Güren verdi.

 

AKMANŞEN TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Resim dalında Derince Yunus Emre İlokokulu öğrencisi Yağmur Ergülen 3. , şiir dalında Çayırova Metehan Ortaokulu öğrencisi Nazlı Berfin Kocabey 3., kompozisyon dalında Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Güleç 3. oldu. Öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’den aldı. Akmanşen ödül alan öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

# Türkiye, HER, İzmit, Büyükşehir, Kocaeli, VAR, parti, başkan

12 Mar 2024 - 11:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

KÖAK’tan başarılı tatbikat mask
KÖAK’tan başarılı tatbikat
Mehmet Akif Ersoy Derince'de anıldı mask
Mehmet Akif Ersoy Derince'de anıldı
Körfez’de Ramazan şenlikleri başladı mask
Körfez’de Ramazan şenlikleri başladı
Yunan adalarına "kapıda vize" uygulaması için tarih açıklandı mask
Yunan adalarına "kapıda vize" uygulaması için tarih açıklandı
Şehir Tiyatrolarından gençler için “Kim Korkar Sınavdan” oyunu mask
Şehir Tiyatrolarından gençler için “Kim Korkar Sınavdan” oyunu
Yıkanmış hurmalara dikkat mask
Yıkanmış hurmalara dikkat

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL