İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı kutlandı, Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

MEHMET AKİF ERSOY UNUTULMADI

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Anma programı saygı duruşu ve Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. l Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ilkokul, ortaokul ve liseler arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘İstiklalin özü Akif’in sözü’ adlı gösterisi ile tamamlandı.

PROTOKOL KATILIM GÖSTERDİ

Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt Garnizon Komutanlığı Vekili Deniz Albay Burak Güren, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, ve kurum müdürleri şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri öğrenci ve öğretmenler katıldı.

DEĞERLERİNE BAĞLI OLMAYAN TOPLUMLAR YOK OLUR

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Büyük milletlerin yüzyıllar içinde idealleştirdikleri fikirleri, duyguları ve arzuları vardır. Birlik, beraberlik, dayanışma, merhamet, vicdan bizim öncelikli değerlerimizdir. Tarih göstermiştir ki milli, manevi, kültürel değerlerine bağlı olmayan toplumlar, yok olmaya mahkûmdur. Bundan yüz iki yıl önce devletimiz işgal altındayken de milletimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanın her köşesinde saldırgan ve işgalci düşmana karşı, canla başla topyekün bir milli mücadele yürütmüştür.

ZAFER YALNIZCA TOPLA TÜFEKLE KAZANILMADI

Türk milletinin tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma iradesinin milli mutabakat metni olan İstiklal Marşımız milli mücadelemizi verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın tam orta Türk milleti o günlerde korku, ümit, ümitsizlik, sevinç gibi duyguları birbirine karışmış şekilde yaşıyordu. Milletimizin işgali devletlere karşı istiklal sevdası uğruna verdiği onurlu mücadelesiyle kazanılan zaferin yalnızca topla, tüfekle değil iman dolu bir ruhla kazanıldığını Mehmet Akif'in şu sözlerinden anlamaktayız; “O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla yeise düşmedik Zaten başka türlü kazanabilir miydik? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız çok büyüktü.”

İSTİKLAL MARŞI EZEL-EBED MARŞI OLDU

12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derin bir ve coşku ve heyecan ile kabul edilen marşımız, milletimizin ezel-ebed kaderinin marşı oldu. Tarihimiz, şanımız, bayrağımız, zafer nidalarıyla göklerde dalgalanırken İstiklal Türk milletinin sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet olarak yaşama iradesini terennüm ediyordu. Mehmet Akif'in Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın temennisini yineleyerek İstiklal Marşımızın 103. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL MARŞI BAĞIMSIZLIK AŞKIMIZI PERÇİNLEDİ

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İstiklal Marşının kabulü varoluş mücadelesini gösterdiğimiz ve ülke yönetiminin millet iradesine dayanan TBMM ile yürütmeye çalıştığı dönemde kabul edilmiştir. Savaş atmosferinde bir milli marş kazandırılması sonucunda Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı bizim var olduğumuz sürece bağımsız yaşayacağımızı aktarmaktadır. İstiklal Marşı bağımsızlık aşkımızı perçinlemiştir ve birbirimize kenetlenmemizi sağlamıştır.”

ÖDÜLLERİ MUSTAFA AYHAN TAKDİM ETTİ

Programda ilkokullar arasında yapılan resim, ortaokullar arasında yapılan şiir ve liseler arası yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim dalında Dürdane Özdilek İlokulu öğrencisi Eylül Yıldırım 1., şiir yarışmasında Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu öğrencisi Muhammet İshak Önkal 1., kompozisyon dalında Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Ceren Bilgin 1. Oldu. Öğrenciler ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’dan aldı.

YAPILAN YARIŞMALARDA İKİNCİ OLDULAR

Resim dalında Kandıra Kocakaymaz Yunus Emre İlokulu öğrencisi Eylül Aden Biçici 2., şiir yarışmasında Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencisi Azranur Eryakalı 2., kompozisyon yarışmasında Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Büşra Balcı 2 oldu. Öğrencilere ödüllerini Garnizon Komutanlığı Vekili Deniz Albay Burak Güren verdi.

AKMANŞEN TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Resim dalında Derince Yunus Emre İlokokulu öğrencisi Yağmur Ergülen 3. , şiir dalında Çayırova Metehan Ortaokulu öğrencisi Nazlı Berfin Kocabey 3., kompozisyon dalında Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Güleç 3. oldu. Öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’den aldı. Akmanşen ödül alan öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.