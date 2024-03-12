Talus: AK Parti gibi çalışan yok

AK Parti Kocaeli’de 1 Mart’ta başlayan ilçe belediyeleri seçim beyanname toplantıları 10 Mart’ta sona erdi. Öte yandan Büyükşehir ve 12 ilçede birden seçim beyannamelerini açıklayan parti, AK Parti oldu.

TALUS: HER BİRİNDE EMEK VAR

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, adayların seçim öncesi yapacaklarını beyan etmesinin seçmene duyulan saygıyı gösterdiğini belirtti. AK Parti’nin bu konuyu hiçbir seçim döneminde ihmal etmediğine dikkat çeken Talus, “Sadece konuşarak günü geçirmedik. Milletimize ne yapacağımızın sözünü de verdik. Bu süreçte bir kez daha görüyoruz ki, AK Parti gibi çalışanı yok. Cumhur İttifakımızla tam bir bütünlük içinde yolumuza devam ediyoruz. Beyannamelerin hepsinde ciddi emek var” dedi.

UYUM İÇİNDE YAPACAĞIZ

Başkan Talus, beyannamelerin spordan sağlığa, sosyal yardımlardan yatırımlara çok önemli vaatler içerdiğine de dikkat çekti: “Adaylarımızın hepsi ekipler oluşturmuş, birlikte çalışmış, ortaya bir belge çıkarmışlar. Hepsini kutluyorum. Bu belgelerde çok önemli vaatler var. Sosyal belediyeciliği önceleyen, sokak hayvanları sorununa değinen, yeni yatırım ve hizmetleri içeren bu yüzlerce vaatlerle şehrimizin her köşesini gerçek belediyecilikle buluşturmak ve tam bir uyumla gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Bülten