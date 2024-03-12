Körfez’de Ramazan şenlikleri başladı

Körfez Belediyesi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında her akşam çeşitli etkinlikler düzenlemek için dev Şenlik Çadırı kurdu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde kurulan dev etkinlik çadırında ilk gün Hacivat ve Karagöz gösterisi vardı. İftar sonrasında gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı, çocukların mutluluklarına ortak oldu.
DEV ETKİNLİK ÇADIRI KURULDU
Kurulan dev Şenlik Çadırı içerisinde Hacivat ve Karagöz gösterisi dışında; El Emeği Satış Noktaları da kuruldu. Çocuklar etkinlik alanında doyasıya eğlenirken, büyükler de Körfezli girişimci kadınların oluşturduğu El Emeği Satış Noktalarını gezdi. Oluşturulan çayhanede de vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
BAŞKAN SÖĞÜT ZİYARET ETTİ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de dolu dolu bir Ramazan ayı geçeceğini belirterek, “Ramazan ayı boyunca her gün iftardan sonra, kurduğumuz etkinlik çadırında çocuklarımızı birbirinden güzel eğlenceli anlar bekliyor. Tüm halkımızı etkinlik alanımıza davet ediyoruz” dedi. Çocuklar ve büyükler de etkinliklerden dolayın Başkan Söğüt’e teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.