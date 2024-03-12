Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir

Yeşil-Siyahlı kulüp oyun yeniden başladıktan sonra geriye dönük karar verilemeyeceği için kural hatası itirazında bulunacak. Başvurunun bugün yapılacağı öğrenildi. TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun görüşünü alarak itirazla ilgili kararını verecek. Maçın tekrar oynanması söz konusu olabilir.

O POZİSYONDA NE OLDU?

Maçın 72’nci dakikasında Tuzlaspor sol taraftan korner kullandı. Gelen ortadaki hava topu mücadelesinde top Atila’nın eline temas etti. Devam eden oyunda top auta çıktı. O sırada Tuzlasporlular penaltı diye itirazda bulundular. Hakem bir süre VAR’ı bekledi, en son penaltı yok diye bir hareket yaptı. Harun oyunu aut atışıyla başlattı, top Emir’e geldi, tam o sırada başka bir top sahaya atıldı. Hakem sahada iki top var diye oyunu durdurdu, sonra kalecinin yanına geldi, hava atışı yaptırmak için topu eline aldı, tam o sırada pozisyonu izlemesi için VAR’dan yeni bir davet geldi. Hakem görüntüleri izleyip penaltı kararı verdi.

İŞTE O ANLAR

1- HAVA TOPU MÜCADELESİ- 72.dakikada kornerden gelen ortada hava topu mücadelesinde meşin yuvarlak yakın mesafeden Atila’nın koluna geliyor.

2- TUZLALILAR İTİRAZ EDİYOR- Oyun devam edenken İstanbul ekibinin futbolcuları penaltı diye itiraz ediyor.

3- VAR’I DİNLİYOR- Autla sonuçlanan atakta hakem bir süre VAR’ı dinliyor ama uyarı gelmeyince oyunu başlatıyor.

4- Yeniden başlayan oyunda sahaya ikinci top atılınca hakem hava atışı için oyunu durdurunca VAR’dan penaltı pozisyonuyla ilgili uyarı geliyor. Hakem VAR’da görüntüleri izleyip penaltı kararı veriyor.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek