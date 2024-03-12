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12 Mar 2024 - 12:47- Spor G:

Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir

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Kocaelispor Kulübü, Tuzlaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye başvuruyor. Pazar akşamki maçın 72.dakikasındaki penaltı pozisyonunda hakem oyunu devam ettirmiş, atak sonlanmıştı. Oyun aut atışıyla yeniden başladıktan sonra hakem VAR’ın uyarısıyla görüntüleri izleyip penaltı kararı verdi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir mask
Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir
Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir
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Yeşil-Siyahlı kulüp oyun yeniden başladıktan sonra geriye dönük karar verilemeyeceği için kural hatası itirazında bulunacak. Başvurunun bugün yapılacağı öğrenildi. TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun görüşünü alarak itirazla ilgili kararını verecek. Maçın tekrar oynanması söz konusu olabilir.

O POZİSYONDA NE OLDU?

Maçın 72’nci dakikasında Tuzlaspor sol taraftan korner kullandı. Gelen ortadaki hava topu mücadelesinde top Atila’nın eline temas etti. Devam eden oyunda top auta çıktı. O sırada Tuzlasporlular penaltı diye itirazda bulundular. Hakem bir süre VAR’ı bekledi,  en son penaltı yok diye bir hareket yaptı. Harun oyunu aut atışıyla başlattı, top Emir’e geldi, tam o sırada başka bir top sahaya atıldı. Hakem sahada iki top var diye oyunu durdurdu, sonra kalecinin yanına geldi, hava atışı yaptırmak için topu eline aldı, tam o sırada pozisyonu izlemesi için VAR’dan yeni bir davet geldi. Hakem görüntüleri izleyip penaltı kararı verdi.  

İŞTE O ANLAR

Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir

1-      HAVA TOPU MÜCADELESİ- 72.dakikada kornerden gelen ortada hava topu mücadelesinde meşin yuvarlak yakın mesafeden Atila’nın koluna geliyor.

Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir

2-      TUZLALILAR İTİRAZ EDİYOR- Oyun devam edenken İstanbul ekibinin futbolcuları penaltı diye itiraz ediyor.

Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir

3-      VAR’I DİNLİYOR- Autla sonuçlanan atakta hakem bir süre VAR’ı dinliyor ama uyarı gelmeyince oyunu başlatıyor.

Kocaelispor kural hatası için başvuruyor, Tuzlaspor maçı yeniden oynanabilir

4-      Yeniden başlayan oyunda sahaya ikinci top atılınca hakem hava atışı için oyunu durdurunca VAR’dan penaltı pozisyonuyla ilgili uyarı geliyor. Hakem VAR’da görüntüleri izleyip penaltı kararı veriyor.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek

# yeni, VAR, İstanbul

12 Mar 2024 - 12:47 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Nuri - Taraftarlada koyunun istifası için nereye başvuru yapmalıyız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:47
03

Soner Tosun - aynısı mac oynanırken yanımdakilere söyledim. Ama bizim beceriksiz yönetim beceripte karar aldıramaz. Neden? Masa da kuvvetli değilsin. Hala hatır gönül işi yaptığın icin. KOCAELİSPOR ağırlığını taşıyamayan yöneticilerin ve başkanın olduğu icin olmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:31
02

Remzi - Bu takımla 100 kerede tekrar edilse sonuç aynı olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:28
01

Cantuğrul - Maçın tekrar edilmesi mümkün değil bu yönetimin ve başkanın taraftarlara biz kocaelispor un haklarını koruyoruz ama siz bizim istifamızı istiyorsunuz mesajıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:16
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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