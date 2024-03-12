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Mehmet Akif Ersoy Derince'de anıldı

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İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti

Mehmet Akif Ersoy Derince'de anıldı mask
Mehmet Akif Ersoy Derince'de anıldı
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MEHMET AKİF ERSOY DERİNCE’DE ANILDI

Ülke genelinde çeşitli programların düzenlendiği İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında Derince’de de bir dizi program gerçekleşti. Bu yıl

Çenesuyu Ortaokulu’nun hazırladığı ve Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Hikmet Girgin ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Çenesuyu Ortaokulu Müdürü Cüneyt Dağ günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşamından kesitler aktaran video gösteriminin sahnelendiği programda “Ben Mehmet Akif” adlı gösteri ve “Cenk Marşı” adlı şiir de seslendirildi. Çenesuyu Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı “Korkma” adlı video sunumunun yer aldığı programda oratoryo ve tiyatro gösterisi de sahnelendi. Düzenlenen bu anlamlı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle noktalandı.

Kaynak: BÜLTEN

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12 Mar 2024 - 13:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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