KÖAK’tan başarılı tatbikat

Hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Körfez Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurulmuş ve müdürlük bünyesinde de Arama Kurtarma Ekibi oluşturulmuştu. Belediye personellerinden oluşturduğu 28 kişilik gönüllü arama-kurtarma ekibi AFAD ve temel ilk yardım eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını aldı ve tatbikatlara başladı.

EĞİTİM TAMAM, TATBİKATLAR BAŞLADI

Tüm eğitimleri başarılı bir şekilde gerçekleştiren KÖAK ekibine, K9 arama-kurtarma köpeği Patron’da dâhil edildi. Yetkililer, “Olası afet durumlarına destek olmak amacıyla KÖAK ekibimizi kurduk. Ekiplerimiz belirli periyotlarla, oluşturulan tatbikat bölgelerinde eğitimlerini sürdürüyor. Tüm malzeme ve ekipmanlar ile araç tahsisini sağladık. Başkanımız Şener Söğüt de bu noktada bizlere her türlü desteği sundu” dedi.

PATRON’DAN BİRİNCİLİK

KÖAK (Körfez Belediyesi Arama Kurtarma) köpeği Patron, AKUT (Arama Kurtarma Derneği) tarafından 8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde IRO ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası IRO Arama Kurtarma Köpekleri Sınavı’nda itaat ve enkaz kategorisinde 5’inci seviyeyi başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı.

SÖĞÜT, “EKİBİMİZ ARTIK HAZIR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli ve elzem olduğunu hep birlikte ülke olarak gördük. Rabbim böyle afetler göstermesin ama olduğu zamanda hazırlıklı olmak gerekiyor. Umarız bir daha hiç afet yaşamayız ama olası zorluklara karşı artık Körfez’de ekibimiz göreve hazır” dedi.

Kaynak: BÜLTEN