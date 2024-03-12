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Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  

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İlk 5 yıllık hizmet döneminde ilçenin kronikleşen sorunlarını çözerek ve gelecek 50 yılını planlayacak şekilde adeta bir ‘sessiz devrim’ gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz yeni dönemde; Türkiye Yüzyılı şehirleri içinde ışığı parlayan bir Gebze için ilçeyi adeta proje yağmuruna tutmaya hazırlanıyor.

Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor   mask
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
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Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde Gebze’ye damgasını vurmaya hazırlanıyor. Gebzelilerin teveccühüyle göreve geldiği 5 yıllık hizmet döneminde ilçenin kronikleşen yapısal sorunlarını çözmek üzere çalışmalar yapan ve adeta bir ‘sessiz devrim’ gerçekleştiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ikinci 5 yıllık icraat döneminde Gebze’yi adeta proje yağmuruna tutmaya hazırlanıyor.  İlk 5 yıllık dönemini, “Gebze’nin gelecek 50 yılını planladık.

50 YILLIK HİZMETİ 5 YILA SIĞDIRDIK

Her konuda sağlam işler yaparak Gebze’nin şehircilik altyapısını sağlamlaştırdık. Şehrin omurgasını oluşturan yapılaşma hak ve standartlarını belirledik.  Gebze’de mülkiyet problemini yok düzeyine indirdik” sözleriyle tanımlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi’nin bütçesiyle ancak 50 yılda yapabileceğimiz hizmetleri 5 yılda Gebze’mize kazandırdık.

GEBZE İÇİN KOŞMANIN TAM ZAMANIDIR

Şimdi Türkiye Yüzyılı’ndayız. Yürümek değil, koşmamız gerek. Kentsel yenilenme için tam zamanıdır. Uyumun bereketini artırmanın tam zamanıdır. Kültür sanatı çoğaltmanın tam zamanıdır. Spor ve eğitimle Gebze’yi geliştirmenin tam zamanıdır. Gebze için, Kocaeli için, Türkiye için Koşmanın tam zamanıdır” ifadelerini kullandı.  

IŞIĞI PARLAYAN BİR GEBZE İÇİN ÇALIŞMAK  

“Büyük bir heyecanla, Tam zamanı olduğunu düşündüğümüz, bütün şehircilik hizmetleri için Türkiye Yüzyılı şehirleri içinde ışığı parlayan bir Gebze için Yüzlerce proje hazırladık. Her yeri ve herkesi ilgilendiren şehircilik projelerimizle, yeni menzillere varmak için Allah’ın izniyle hazırız kararlıyız” diyen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün yeni dönemde, Gebze’nin Türkiye Yüzyılında yıldızını parlatacak, damgasını vuracak projelerden bazıları…

BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARIYLA

Gebze Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilmesi hedeflenen projelerin başında gelenler ise şöyle: “Kirazpınar Toplu Konutları: 67 bin 500 metrekare alan üzerinde 320 daire, 64 ticari birim, kapalı-açık otoparklar; Balçık Küçük Sanayi Sitesi: 350 bin metrekare alan üzerinde sanayi sitesi birimleri, ticari birimler ve sosyal donatılar; Pelitli Lojistik Merkezi: 47 bin 500 metrekare alanda kamyon TIR parkı, yedek parça satış alanı, sosyal donatılar; Belediye Önü Otopark-Çevre Düzenleme: Güzeller’de 13 bin metrekare alan üzerinde; Sultan Orhan Camii Çevre Düzenlemesi: 10 bin 796 metrekare alanda meydan ve çevre düzenlemesi; İstasyon Meydanı ve Otoparkı: 3 bin 200 metrekare alanda 320 araçlık otopark ve meydan; Mustafapaşa Meydanı: 2 bin 600 metrekare alanda 180 araçlık otopark ve çevre düzeni, kafeterya.

TÜM MAHALLELERE YENİ YATIRIMLAR

Mimar Sinan Hizmet Kompleksi: 13 bin metrekare alanda seyir terası, spor ve oyun grupları, kitap kafe, restoran; Yenikent Hizmet Kompleksi: 12 bin 800 metrekare alanda 7/24 bebek ve çocuk bakım merkezi, kütüphane-etüd merkezi, spor alanları; Mevlana Hizmet Kompleksi: 4 bin 600 metrekare alanda etüt merkezi, konferans salonu, spor alanı, kafe ve restoran; Mevlana Bilim Sanat Merkezi: 2 bin 400 metrekare alanda eğitim atölyeleri, plates ve çalışma salonu, kütüphane-kafe, açık-kapalı  otoparklar; Beylikbağı Güzide Tesisi: 7 bin metrekare alanda kafe-restoran, çevre düzenlemesi, açık otopark; İstasyon Topçular Güzide Tesisi: 3 bin 325 metrekare alanda kafe-restoran, çevre düzenlemesi, otopark; Kuyumcular Çarşısı: Hacı Halil’de 1070 metrekare alanda mağazalar ve sosyal donatı alanları içerisinde 4 mevsim güvenli alışveriş.

HER ALANDA SPOR VE KÜLTÜR TESİSLERİ

Kirazpınar Spor Tesisleri: Futbol, voleybol, basketbol sahaları. Tenis kortu, fitnes alanları, kafe ve sosyal donatı alanları; Eskihisar Su Sporları Merkezi: 3 bin 250 metrekare alanda kano, kürek, yelken su altı sporları eğitimi. Seyir terası ve kafe; Ahmet Penbegüllü Spor Tesisi: Yenikent’te 450 metrekare açık spor alanı, 450 metrekare kapalı spor alanı. Futbol sahası, fitness ve plates; Mollafenari Gençlik Kampı: 161 bin metrekare alanda spor sahaları ve sosyal donatı alanları; Gebze Kongre ve Kültür Merkezi: Sultan Orhan’da kongre merkezi, ticari birimler ve ofis alanları, kütüphane ve etüt merkezi, kapalı otopark; Hacı Halil Gastronomi Merkezi: 2 bin 500 metrekare alanda gastronomi atölyesi, kütüphane ve etüt merkezi, kitap kafe alanı, kafe ve restoran, açık otopark.

SOSYAL BELEDİYECİLİK DESTEKLERİ

7/24 Kreş ve Çocuk Eğitim Merkezi: Kirazpınar’da 5 bin 646 metrekare alanda derslikler ve atölyeler, oyun alanı ve uyku odaları, etkinlik alanları; Anne Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi: Osman Yılmaz’da (eski ÖSYM binası) 3 bin 644 metrekare alanda eğitim ve dinlenme alanları, kütüphane ve sanat atölyeleri, spor salonları, kafe ve restoran; Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Pelitli’de 3 bin 990 metrekare alanda 1500 hayvan kapasiteli, doğal yaşam alanları, barınma alanları ve veteriner hizmetleri; Büyüklerimize Vefa: Emekliler kıraathanesi, kütüphane ve ikramlar, sosyal aktivite ve sağlık söyleşileri; Üniversite Kazananlara Destek: İlk kez üniversiteyi kazanıp kayıt yaptıran gençlere bir defaya mahsus 5 bin Lira kayıt desteği.” 

Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  

Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  

Kaynak: BÜLTEN

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12 Mar 2024 - 13:03 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

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