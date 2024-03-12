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Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayının ilk iftarı öncesinde Menderes Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti ve ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennilerini iletti.

Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi mask
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi
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31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayında da sahadan bir an olsun ayrılmıyor. SKM programları kapsamında vatandaşlarla sürekli iç içe olan Çiftçi, Ramazan ayının ilk iftarı öncesinde esnafları unutmadı. Menderes Caddesi’nde bulunan işletmeleri tek tek gezen Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte esnafa hem bol ve bereketli kazançlar dilerken, ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennilerini de iletti.

ÇOCUKLARDAN SEVGİ SELİ

Çiftçi, Menderes Caddesi esnafından büyük ilgi ve alaka görürken, özellikle caddede bulunan Çayırova’nın çınarlarından da hayır duaları aldı. Özellikle çocukların büyük sevgisi ve ilgisiyle karşı karşıya gelen Çiftçi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da kırmadı ve onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Ramazan; bolluk, dayanışma ve paylaşma ayıdır. İlçe Başkanımız Erhan Sarıdede ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı Ramazanlar diledik. Rabbim, işlerini bereketli kılsın” dedi.

Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi

Kaynak: BÜLTEN

# Ramazan, Cumhur İttifakı, parti, başkan, meclis, AK Parti, ilçe

12 Mar 2024 - 13:05 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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