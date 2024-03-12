Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Hem eski ramazanları yeniden yaşatmak hem de ramazan geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Darıca Belediyesi, her mahallede teravih sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ramazanın bereketini paylaşmak için vatandaşların sofralarına konuk oluyor.

Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor mask
Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor
Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 ayın sultanı ramazan ayını dolu dolu yaşamak ve ramazan geleneklerini yaşatmak için çalışıyor. Her yıl ramazan ayında uygulanan sıcak yemek dağıtımını Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Darıca Belediyesi, Ramazan Kart ile de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor

MAHALLELERDE VATANDAŞLARLA RAMAZAN BEREKETİNİ PAYLAŞIYOR

Her akşam farklı bir mahallede ziyaretlerde de bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, hem ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinliyor hem de mahalle sakinleriyle hasbihal ediyor. Mahalledeki esnafları da ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, her akşam farklı bir mahallede yaptığı ziyaretlerle Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşıyor.

Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor

HER AKŞAM RAMAZAN ŞERBETİ İKRAM EDİLİYOR

Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediliyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte teravih namazını vatandaşlarla kıldıktan sonra kendi elleriyle vatandaşlara ramazan şerbeti dağıtıyor. Daha sonra vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalılara hayırlı ramazanlar temennisinde bulunuyor.

Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor

İFTAR SONRASI ÇAY SOHBETLERİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında iftar sofralarına da konuk oluyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında, ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mübarek ayın güzelliğini hemşerileriyle paylaşıyor. Teravih sonrası ev ve dernek ziyaretlerini de sürdüren Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbetlerinde Darıcalılarla hasbihal ediyor. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok çok önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir. Vatandaşlarımızla iftar öncesi ve sonrası bir araya gelerek hasbihal edip ramazanın bereketini paylaşıyoruz” dedi.

Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor
Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor
Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor

Kaynak: Bülten

# HER, iftar, Ramazan, parti, başkan, ilçe, 11 ayın sultanı

12 Mar 2024 - 13:15 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sezer, “Kazanan yine Gölcük olacak” mask
Sezer, “Kazanan yine Gölcük olacak”
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi mask
Çiftçi, esnaflara ‘Hayırlı Ramazanlar’ diledi
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor   mask
Başkan Büyükgöz yeni dönemde; “Sessiz Devrim”in ardından proje yağmuruna hazırlanıyor  
Çetinkaya: Durmak yok, yola devam mask
Çetinkaya: Durmak yok, yola devam
Gençler ilk oylarını Mustafa ağabeylerine atacak mask
Gençler ilk oylarını Mustafa ağabeylerine atacak
Ölmez: Kandıra’ya hizmete hazırız mask
Ölmez: Kandıra’ya hizmete hazırız

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL