Darıca’da Ramazan bir başka yaşanıyor

Darıca Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 ayın sultanı ramazan ayını dolu dolu yaşamak ve ramazan geleneklerini yaşatmak için çalışıyor. Her yıl ramazan ayında uygulanan sıcak yemek dağıtımını Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Darıca Belediyesi, Ramazan Kart ile de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

MAHALLELERDE VATANDAŞLARLA RAMAZAN BEREKETİNİ PAYLAŞIYOR

Her akşam farklı bir mahallede ziyaretlerde de bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, hem ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinliyor hem de mahalle sakinleriyle hasbihal ediyor. Mahalledeki esnafları da ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, her akşam farklı bir mahallede yaptığı ziyaretlerle Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşıyor.

HER AKŞAM RAMAZAN ŞERBETİ İKRAM EDİLİYOR

Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı bir mahallede teravih namazından sonra vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram ediliyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte teravih namazını vatandaşlarla kıldıktan sonra kendi elleriyle vatandaşlara ramazan şerbeti dağıtıyor. Daha sonra vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalılara hayırlı ramazanlar temennisinde bulunuyor.

İFTAR SONRASI ÇAY SOHBETLERİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında iftar sofralarına da konuk oluyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında, ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mübarek ayın güzelliğini hemşerileriyle paylaşıyor. Teravih sonrası ev ve dernek ziyaretlerini de sürdüren Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbetlerinde Darıcalılarla hasbihal ediyor. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok çok önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir. Vatandaşlarımızla iftar öncesi ve sonrası bir araya gelerek hasbihal edip ramazanın bereketini paylaşıyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten