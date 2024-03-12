Kemal Akova yaşamını yitirdi

Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde oturan Kemal Akova bir süredir yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görüyordu. Kemal Akova yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Körfez Trabzonlular Derneği önceki dönem başkanı Adem Akova, AK Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi adayı İsmail Akova ve Hasan Akova’nın babası Kemal Akova’nın cenazesi bugün Murat Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.