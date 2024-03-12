Derince Birlik 7’de 7 yaptı

YENİDOĞANSPOR İLE KARŞILAŞTI

Geçen yıl 1.küme’de genç oyuncularla mücadele eden, küme düşen Derince Birlikspor, bu sezon 2.Küme’de kadrosunu biraz daha tecrübeli oyuncularla takviye yaptı. Serkan Garan’ın çalıştırdığı Kırmızı-Lacivertli ekip, 2.Küme C Grubu’nda daha önce oynadığı ilk 6 maçtan galip ayrılmıştı. Pazar akşamı da en yakın takipçisi Yenidoğanspor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

D.BİRLİKSPOR 85’DE ATTI

İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarısında Derince Birlikspor 75.dakikakada Emirhan Bostan’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. 85.dakikada Okan Keşan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarından Yenidoğanspor’un attığı gol hakem tarafından geçersiz sayıldı. Yenidoğanspor, kazansaydı puan farkını 3’e indirecekti, bu şansını kullanamadı. Maçı 1-0 kazanan Derince Birlikspor, 7’de 7 yaparak ligin ilk yarısını lider bitirdi.