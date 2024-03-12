Derince Birlik 7’de 7 yaptı

YENİDOĞANSPOR İLE KARŞILAŞTI
Geçen yıl 1.küme’de genç oyuncularla mücadele eden, küme düşen Derince Birlikspor, bu sezon 2.Küme’de kadrosunu biraz daha tecrübeli oyuncularla takviye yaptı. Serkan Garan’ın çalıştırdığı Kırmızı-Lacivertli ekip, 2.Küme C Grubu’nda daha önce oynadığı ilk 6 maçtan galip ayrılmıştı. Pazar akşamı da en yakın takipçisi Yenidoğanspor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.
D.BİRLİKSPOR 85’DE ATTI
İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarısında Derince Birlikspor 75.dakikakada Emirhan Bostan’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. 85.dakikada Okan Keşan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarından Yenidoğanspor’un attığı gol hakem tarafından geçersiz sayıldı. Yenidoğanspor, kazansaydı puan farkını 3’e indirecekti, bu şansını kullanamadı. Maçı 1-0 kazanan Derince Birlikspor, 7’de 7 yaparak ligin ilk yarısını lider bitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.