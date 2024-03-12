Körfez Atılımspor’un Play-Off şansı sürüyor

Bu grupta zirve yarışı yapan takımlarda İzmit Erenlerspor da Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Kocaeli Emekspor ile karşılaştı. Ahmet Birinci’nin teknik adamlığını yaptığı Erenlerspor, ligin yeni takımı Kocaeli Emekspor’u 2-0 mağlup etti, ikinci sıraya yükseldi. Bu grupta Selanikspor ligden çekilmişti. Kirazlıyalıspor da haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamladı.

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

7 0 25 21 7 2 14 14 7 3 13 12 7 2 22 11 7 2 12 8 7 0 11 6 7 3 12 3 7 2 5 2

Yenidoğan: 0 Derince Birlikspor: 1

Selanikspor: 0 Kirazlıyalıspor: 3 (H)

Kocaeli Emekspor: 0 Erenlerspor: 2