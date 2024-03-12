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Körfez GB’nin gençleri Güneşspor’u devirdi

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U-18 Ligi Elit B Grubu’nda şampiyonluk ve Play-Off yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta sonunda zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Güneşspor, deplasmanda Play-Off yarışı yapan Körfez GB’ye konuk oldu. Körfez GB, rakibini 2-1 yendi, son maç öncesinde Play-Off’a kalmayı garantiledi.

Kenan Meriç
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Körfez GB’nin gençleri Güneşspor’u devirdi mask
Körfez GB’nin gençleri Güneşspor’u devirdi
Körfez GB’nin gençleri Güneşspor’u devirdi
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GÜNEŞSPOR KAZANSA ŞAMPİYON OLACAKTI

Körfez GB ile Güneşspor takımları arasında ki U-18 Elit Ligi maçı çok büyük çekişmeye sahne oldu. Haftaya 47 puanla lider giren Güneşspor, 40 puanla üçüncü sırada bulunan Körfez GB  için de bu maç çok önemliydi. Güneşspor, maçı kazanması halinde şampiyon olup, ilimizi gruplarda temsil edecekti. Körfez GB ise kazanıp, Play-Off oynamayı garantileyecekti. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta konuk takım Güneşspor, Eren Umur’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Körfez GB’nin gençleri Güneşspor’u devirdi

KÖRFEZ GB İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Körfez GB, karşılaşmanın ikinci yarısında çok etkiliydi. Lider rakibi karşısında Muhammet Sürüm’ün golüyle önce eşitliği sağladı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Meriç Özcan’ın attığı golle de skoru 2-1’e getirdi. Maçın son bölümleri çok büyük çekişmeye sahne oldu. 2-1’lik skoru 90 dakika koruyan Körfez GB, son maç öncesinde Play-Off’a kalmayı garantiledi.

Körfez GB’nin gençleri Güneşspor’u devirdi

# Körfez

12 Mar 2024 - 13:38 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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