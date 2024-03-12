Şampiyonluk son maça kaldı

GÜNEŞSPOR MU, H.YILDIZ MI?
U-18 Ligi Elit B Grubu’nda şampiyonluk düğümü son maça kaldı. Son hafta lider Güneşspor ile takipçisi Hereke Yıldızspor karşılaşacak. 17 Mart Pazar günü Cephanelik Stadı’nda oynanacak karşılaşma 15.00’de başlayacak. Lider Güneşspor’a bu maçta 1 puan yetiyor. Hereke Yıldızspor’un şampiyon olması için kazanması şart. Ligin ilk yarısında Hereke Stadı’ndaki maçı Güneşspor 4-2 kazanmıştı.
U-18 LİGİ ELİT B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Karamürselspor: 10 Asarköyspor: 0
İhsaniyespor: 4 Harb-İşspor: 2
Hereke Yıldızspor: 3 Damlarspor: 1
Körfez GB: 2 Güneşspor: 1
İzmit GB: 0 Derince GB: 3 (H)
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.