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Şampiyonluk son maça kaldı

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U-18 Ligi Elit B Grubu’nda zirve yarışı yapan bir diğer takımda Hereke Yıldızspor. Kırmızı-Yeşilli ekip, son maçında sahasında Damlarspor’u 3-1 yendi, zirve takibini devam ettirdi. Son haftaya Güneşspor 47, Hereke Yıldızspor ise 46 puanda giriyor.

Uğur Uludağ
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GÜNEŞSPOR MU, H.YILDIZ MI?

U-18 Ligi Elit B Grubu’nda şampiyonluk düğümü son maça kaldı. Son hafta lider Güneşspor ile takipçisi Hereke Yıldızspor karşılaşacak. 17 Mart Pazar günü Cephanelik Stadı’nda oynanacak karşılaşma 15.00’de başlayacak. Lider Güneşspor’a bu maçta 1 puan yetiyor. Hereke Yıldızspor’un şampiyon olması için kazanması şart. Ligin ilk yarısında Hereke Stadı’ndaki maçı Güneşspor 4-2 kazanmıştı.


U-18 LİGİ ELİT B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Güneşspor

19

15

2

2

52

16

47

2-Hereke Yıldızspor

19

15

1

3

54

16

46

3- Körfez G.B

19

13

4

2

61

17

43

4-Karamürselspor

19

12

3

4

46

20

39

5-Derince G.B

19

12

2

5

44

20

38

 6-Damlarspor

19

9

4

6

32

16

31

7-Harb İş Spor

19

8

1

10

33

47

25

8-İhsaniyespor

19

6

1

12

35

48

19

9-Asarköyspor

20

5

0

15

25

69

15

10-Kandıra G.B

19

0

0

19

2

61

0

11- İzmit G.B

19

0

0

19

0

54

0

 

TOPLU SONUÇLAR

Karamürselspor: 10 Asarköyspor: 0

İhsaniyespor: 4 Harb-İşspor: 2

Hereke Yıldızspor: 3 Damlarspor: 1

Körfez GB: 2 Güneşspor: 1

İzmit GB: 0 Derince GB: 3 (H)

# hafta, İzmit, Körfez

12 Mar 2024 - 13:40 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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