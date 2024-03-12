Damlarspor Play-Off’ta

LİDERİN 7 PUAN GERİSİNDE KALDI

Küçük yaş gruplarında daha önceki yıllarda özellikle U-18 Ligi’nde başarılı olan. Elit Ligi’ne yükselen Damlarspor, U15 Ligi’nde de uzun süre şampiyonluk yarışı yaptı. Mavi-Beyazlı ekip, son maçında sahasında Karatepe belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlikle birlikte şampiyonluk umutlarını noktaladı. Grubunu ikinci sırada bitirecek olan Damlarspor, ligde mayan son iki maçını da kayıpsız geçmeyi hedefliyor.