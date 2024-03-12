Damlarspor Play-Off’ta

LİDERİN 7 PUAN GERİSİNDE KALDI
Küçük yaş gruplarında daha önceki yıllarda özellikle U-18 Ligi’nde başarılı olan. Elit Ligi’ne yükselen Damlarspor, U15 Ligi’nde de uzun süre şampiyonluk yarışı yaptı. Mavi-Beyazlı ekip, son maçında sahasında Karatepe belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlikle birlikte şampiyonluk umutlarını noktaladı. Grubunu ikinci sırada bitirecek olan Damlarspor, ligde mayan son iki maçını da kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.