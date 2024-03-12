Anadolu 1071 Spor şampiyon

U-15 LİGİ’NDE ŞAMPİYON OLDU
Yıllardır alt yapılarda tüm yaş gruplarına katılan Başiskele temsilcisi Anadolu 1071 Spor, U-15 Ligi’nde grubunu birinci sırada tamamladı. Eski futbolculardan Arda Kaval’ın çalıştırdığı Mavi-Beyazlı ekip, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Anadolu 1071 Spor, son maçında Başiskele Belediyespor’u 5-1 yendi, en yakın rakibi Damlarspor’a 7 puan fark yaptı. Ligin ilk iki sırasında bulunan iki takımından birer maçı eksik.
10’DA 10 YAPTI
Anadolu 1071 Spor, ligde oynadığı 10 maçı da kazandı, kayıpsız olarak yoluna devam ediyor. Mavi-Beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu spor camiasının çok yakından tanıdığı Arda Kaval yapıyor. Arda Kaval, “Çok şükür U-15 H Grubu’nda şampiyonluğumuzu garantiledik. Futbolculuğumda çok şampiyonluk yaşadım. Teknik adam olarak bu duyguyu yaşamak çok güzelmiş. Hepinizin ayağına yüreğinize sağlık çocuklar. Durmak yok, çalışmaya devam” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.