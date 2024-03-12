Kağıtsporlu okçular attıklarını vurdular

CEREN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ
Samsun’da düzenlenen şampiyonada kadınlarda yarışan Kağıtspor, oldukça başarılıydı. Bireysel müsabakalarda Ceren Tekel Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Mavi-Beyazlı ekip, Reyhan Güven, Erva Berberoğlu ve Ceren Tekel’den oluşan kadın takımıyla da Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Okçularımızın Samsun’da gösterdiği başarıdan dolayı teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyoruz” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.