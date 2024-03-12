U-14’lerin gideceği grup merkezleri belli oldu

GÜNEŞ VE KARADENİZ EDİRNE’YE GİDECEK

İlimizi temsil edecek 4 takımın temsilcileri önceki gün ASKF’de bsir araya geldi. Yapılan kura çekiminden sonra takımların maç oynayacakları grup merkezleri belli oldu. 14-17 Mart tarihleri arasında Edirne’de yapılacak müsabakalarda ilimizi Güneşspor ile Gölcük Karadenizspor temsil edecek. Aynı tarihlerde Sakarya’da yapılacak müsabakalarda ise Tavşantepespor ile Karamürsel İY takımları sahaya çıkacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ