U-14’lerin gideceği grup merkezleri belli oldu

GÜNEŞ VE KARADENİZ EDİRNE’YE GİDECEK
İlimizi temsil edecek 4 takımın temsilcileri önceki gün ASKF’de bsir araya geldi. Yapılan kura çekiminden sonra takımların maç oynayacakları grup merkezleri belli oldu. 14-17 Mart tarihleri arasında Edirne’de yapılacak müsabakalarda ilimizi Güneşspor ile Gölcük Karadenizspor temsil edecek. Aynı tarihlerde Sakarya’da yapılacak müsabakalarda ise Tavşantepespor ile Karamürsel İY takımları sahaya çıkacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.