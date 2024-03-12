Kuzey Irak'ta güvenlik toplantısı! Yeni harekatın mı habercisi?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yaptığı harekatların, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığı belirtilerek, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak- Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." denildi.
Kaynak: CNN TÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.