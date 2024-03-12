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Tesla'nın Türkiye satışlarındaki düşüş devam ediyor

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Tesla hayranlarının taleplerinin büyük ölçüde karşılanmış olması, artan fiyatlar ve satış sonrası hizmetlerle ilgili sorunlar yaşanması nedeniyle Tesla'nın Türkiye satışları neredeyse durma noktasına geldi.

Tesla'nın Türkiye satışlarındaki düşüş devam ediyor mask
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Türkiye pazarına geçen yılın nisan ayında giren Tesla'nın satışlarındaki düşüşün ana nedenleri, "fiyat avantajını kaybetmesi", "satış sonrası hizmetlerle ilgili sorunlar" ve "yönetimsel boşluklar" olarak değerlendiriliyor.

Tesla, Türkiye otomotiv pazarına geçen yılın nisan ayı başlarında Kemal Geçer'in Genel Müdürlüğünde adım atmış ve özellikle "Tesla takipçileri" tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Türkiye'deki satışlarına Model Y ile başlayan Tesla, rekabetçi fiyatlarıyla dikkati çekmişti.

4 Nisan'daki tanıtım toplantısında, Türkiye'de satışa sunulan tek model olan Model Y'nin arkadan itişli ve 430 kilometre (km) menzile sahip versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira olarak belirlenirken, çift motorlu ve 533 km menzile sahip versiyonun 1 milyon 619 bin 532 liradan, yine çift motorlu performans ağırlıklı 514 km menzile sahip versiyonun ise 1 milyon 778 bin 821 liradan satılacağı belirtilmişti.

Türkiye için ilk teslimatları 2023 Mayıs'ta Berlin'deki fabrikasından gerçekleştiren Tesla, lansmanın ardından 4 ay içerisinde 10 binden fazla satış yaptı.

GENEL MÜDÜR İSTİFA ETMİŞTİ, YENİSİ ATANMADI

ODMD verilerine göre, Tesla'nın 2023 yılı aylık satışlarına bakıldığında mayıs ayında 200, haziran ayında da 800 adetlik teslimat gerçekleştirdiği görülüyor. Temmuz ayında 1500 adet satış gerçekleştiren marka, en yüksek satışını ise 4 bin 700 adetle ağustos ayında yaptı. Ağustostan sonra Tesla'nın satışları bin adetlerin altında seyretti ve marka, 2023'ü 12 bin 150 adetlik satışla tamamladı.

Ancak satılan araç sayısıyla doğru orantılı bir satış sonrası hizmet servisi sağlanamadığı nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmaya başladı. Satış sonrası hizmet sürecini kısıtlı personelle yöneten Kemal Geçer, 2023 Kasım'da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 2 yıldır yürüttüğü Tesla Türkiye Genel Müdürlük görevinden başka bir projeye odaklanmak için ayrıldığını duyurmuştu.

Ancak Geçer'in yüksek satış adetlerine rağmen Tesla merkezden özellikle satış sonrası hizmetlerle ilgili yeteri kadar yatırım ve destek alamadığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığı öne sürülüyor. Diğer yandan Kemal Geçer'in yerine Türkiye özelinde bir yönetici görevlendirilmedi.

2024'E KÖTÜ BAŞLADI

Bu yıla kötü bir başlangıç yapan Tesla ocakta 220, şubatta 75 olmak üzere iki ayda toplam 295 adet Model Y sattı. Tesla'nın satışlarındaki düşüşün arkasındaki nedenler merak konusu oldu.

AA muhabirinin sektör uzmanlarından derlediği bilgilere göre, özellikle "Teslamania" olarak adlandırılan Tesla hayranlarının taleplerinin büyük ölçüde karşılanmış olması, piyasada araç bulunurluğu sorununun yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla başka araçlara yöneliş olması, artan fiyatlar ve satış sonrası hizmetlerle ilgili sorunlar yaşanması nedeniyle Tesla'nın satışları neredeyse durma noktasına geldi.

FİYATLARI 3 MİLYON LİRAYI AŞTI

Bu noktada Tesla'nın mart fiyatlarına bakıldığında Model Y'nin arkadan itişli ve 430 km menzile sahip versiyonunun baz fiyatı, aracın ilk satıldığı 2023 Nisan'a kıyasla yüzde 68,25 artarak 2 milyon 605 bin 747 liraya yükseldi.

Tesla Türkiye'nin internet sitesine bakıldığında, martta Model Y'nin uzun menzilli versiyonu 3 milyon 81 bin 120 lira ve yine çift motorlu performans ağırlıklı 514 km menzile sahip versiyonu ise 3 milyon 334 bin 78 liradan satışa sunuluyor. Aracın tahmini teslimat süresi için ise nisan-mayıs ayları gösteriliyor.

Sektör temsilcileri, Tesla'nın söz konusu fiyatlarla elektrikli otomobil pazarında rekabetçi olamayacağını belirtiyor.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERDEN ŞİKAYET

Fiyatlardaki yükselişin yanı sıra Tesla'nın satışlarını etkileyen diğer nedenlerden olarak görülen "satış sonrası hizmetler" tarafında da sorunlar yaşanıyor.

Türkiye'de sadece İstanbul'da Bakırköy ve Tuzla'da servis merkezleri bulunan Tesla, ülkede belli bölgelerdeki anlaşmalı kurumlar vasıtasıyla bazı hasar onarımlarını gerçekleştiriyor.

Bir kaza ya da arıza durumunda uzun servis süreleriyle ilgili çeşitli platformlarda şikayetlerini açıklayan Tesla sahipleri, aynı zamanda yönetimsel anlamda "muhatap bulamamaktan" dolayı da duyulan rahatsızlıkları sıklıkla dile getiriyor. Ayrıca sipariş iptali yapan müşterilerin kapora iadesi konusunda sorunlar yaşadığı da belirtiliyor.

Tesla'nın Türkiye'deki geleceğinde söz konusu sorunlara getireceği çözümlerin belirleyici rol oynaması ve Türkiye pazarına yönelik olarak elektrikli otomobil pazarı paralelinde yeni stratejilerini açıklaması bekleniyor.

Tesla'nın 2023 yılı ve 2024 yılı satış adetleri şöyle:

Tesla 2023 SatışlarıTesla 2024 Satışları
Mayıs: 200Ocak: 220
Haziran: 800Şubat: 75
Temmuz: 1500 
Ağustos: 3000 
Eylül: 4700 
Ekim: 500 
Kasım: 900 
Aralık: 550 
  
Toplam: 12.150Toplam: 295

Kaynak: AA

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12 Mar 2024 - 14:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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