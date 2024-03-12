TEMA, ilkokul öğrencileri ile meşe palamudu ekti

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ MEŞE PALAMUDU EKTİ
TEMA Kocaeli Temsilciliği, Kocaeli’de doğu ve batı yakasında bulunan tüm öğrencilere ulaşarak doğa sevgisi ve eğitimi veriyor. TEMA Kocaeli gönüllüleri İzmit 75. yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi ve öğrenciler ile meşe palamudu çimlendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonunda öğrenciler meşe palamudu fidelerinin toprakla buluşmasını heyecanla bekleyeceklerini ifade etti. TEMA İzmit İlçe Sorumlusu Nuran Taşdemir, “Doğaya karşı sorumluluğunu yerine getiren, doğal sorunlarının çözümünde dayanışma ruhu ile katılım sağlayan gönüllerimize teşekkür ederim” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.