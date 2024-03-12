Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili son durum...

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ikramiye alan emekliler bu yıl 6 bin TL ikramiye alacak.

Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor.

İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Buna göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağı düşünülüyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Kaynak: Haber Merkezi