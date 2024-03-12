Savcılık Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarını talep etti

İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Gariopoğlu’nun intihar ederek ölmediği iddialarına ilişkin Garipoğlu’nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Yapılan başvuruda mezarın açılması ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkması talebinde bulunulmuştu.
OTOPSİ KAYITLARI İSTENDİ
Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yazı yazılarak Cem Garipoğlu’nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanmasını ve taraflarına gönderilmesini talep ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.