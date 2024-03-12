Tutuş’tan her okula bir personel müjdesi

" HER OKULA BİR PERSONEL"

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş yaptığı açıklamasında: “ Okul aile birliklerine birer personel görevlendirilmesi de talep üzerine doğan bir proje. Çocuklarımızın okullardaki konforlarını artırmaya devam edeceğiz. İzmit Belediyesi olarak her okula bir personel görevlendireceğiz. Görevlendirdiğimiz arkadaşımız sadece okullarımızın işlerinde yardımcı olacak. “dedi

Kaynak: Haber Merkezi