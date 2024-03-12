Tutuş’tan her okula bir personel müjdesi

" HER OKULA BİR PERSONEL"
Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş yaptığı açıklamasında: “ Okul aile birliklerine birer personel görevlendirilmesi de talep üzerine doğan bir proje. Çocuklarımızın okullardaki konforlarını artırmaya devam edeceğiz. İzmit Belediyesi olarak her okula bir personel görevlendireceğiz. Görevlendirdiğimiz arkadaşımız sadece okullarımızın işlerinde yardımcı olacak. “dedi
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.