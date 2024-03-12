Son fotoğrafı… Evine gittikten sonra yaşamını yitirdi

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, dün akşam seçim çalışmaları kapsamında Gölcük Hamidiye Mahallesi’ne gitti. Köyde yapılan çalışmalar sırada CHP Milletvekili Yıldızlı, Atasoy Bilgin ve mahalle halkı ile birlikte fotoğraf çektirdi. İSU emeklisi İbrahim Karakaya da fotoğrafta yer aldı. İbrahim Karakaya evine gittikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Evli, 2 çocuk babası İbrahim Karakaya’nın cenazesi bugün Hamidiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hamidiye Mezarlığında toprağa verilecek.

HARUN YILDIZLU ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

İbrahim Karakaya’nın ölümünü öğrenen Harun Yıldızlı, üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi. İbrahim Karakaya’nın yer aldığı fotoğraf karesini paylaşan Yıldızlı, şu paylaşımda bulundu:

“Gerçekten hayat çok kısa, bir varsın bir yoksun. Bu akşam Gölcük Hamidiye köyünde gerçekleştirdiğimiz buluşmamıza katılan, hatta program sonrasında şakalaştığımız kıymetli büyüğümüz İbrahim Karakaya, bu fotoğraftan çok kısa bir süre sonra evine giderken rahatsızlanarak maalesef hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Karakaya amcamıza Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm köy halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Kaynak: HABER MERKEZİ