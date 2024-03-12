Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarda buluşacak

Kocaeli’nin en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Trabzonlular Derneği üyeleriyle bu kez iftar yemeğinde buluşacak. Kocaeli Trabzonlular Derneği sosyal medya hesabından yapılan duyuruda “ Ramazan-ı Şerif'in muhteşem maneviyatıyla aynı sofrada, aynı gönülde buluşuyoruz. Kocaeli Trabzonlular Derneği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen İftarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” ifadeleri yer aldı. İftar Yemeği 15 Mart Cuma günü Ncity yanı Antikkapı restoranda gerçekleşecek. Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu tüm Trabzonluları gerçekleşecek iftar yemeğine davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi