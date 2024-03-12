Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 4'ü terörist 46 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede bu şahıslardan 3'ünün terör örgütü PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA