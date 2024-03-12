SEDAŞ’tan çevreyi koruma misyonunda milli ekonomiye dev katkı

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşterinin enerji dağıtım faaliyetinden sorumlu olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet kalitesini geliştirirken bir yandan da sürdürülebilir bir gelecek için katkılarını artırıyor. Sakarya merkez kampüs içinde kurulu bulunan Malzeme Bakım ve Geri Kazanım Merkezi’nde âtıl durumdaki eski ürünler, mekanik veya elektronik bakımlarla yeniden kullanıma getiriliyor. Böylelikle atık oluşumları en aza indirilirken onarılan malzemelerin tekrar hizmete alınmasıyla ülke ekonomisine milyonlarca liralık katma değer yaratılıyor.

Çevresel etkileri en aza indirerek karbon ayak izini azaltma misyonunda kararlı adımlarla ilerlediklerini ifade eden SEDAŞ yetkilileri; "Atıklarımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili firmalara gönderiyoruz. Atıkların dönüşüm işlemleri ile çevresel etkileri en aza indirilirken malzemeler ekonomiye tekrar kazandırılıyor. 2023 yılında bu işlem ile yaklaşık 2 milyon kilogram tehlikesiz, 500 bin kilogram tehlikeli olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin kg (2500 Ton) ağırlığında atık, geri dönüşüm/geri kazanıma gönderildi" şeklinde bilgi verdi. Ayrıca SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde işleyen “Sıfır Atık” uygulaması kapsamında topladığı bin 240 kilogram atıktan önemli kazanımlar kaydedildiğinin altını çizen yetkililer, bu uygulama ile 4500 kWh enerji, 15 m3 su, yaklaşık 1 ton hammadde ve 670 litre petrol tasarrufu sağlandığını, böylelikle 114 kg sera gazı oluşumu ve 5 adet ağacın kesiminin engellendiğine dikkat çekti.

SEDAŞ’ın benzer doğrultuda hizmet veren bakım merkezi çalışmaları da birçok malzeme ile ekipmanın tekrar ve verimli kullanılmasını sağlayıp karbon ayak izi azaltma sürecinde etkin rol oynadı. Bu çalışmalar, maliyet tasarrufu anlamında da ciddi katkılar yaratırken 2023 yılında, ekipmanlara yapılan bakım/onarımların toplam servis maliyeti yaklaşık 9 milyon TL olarak gerçekleşti. Çalışmaların SEDAŞ’a maliyeti 1 milyon TL civarında oldu ve bakım merkezi çalışmalarıyla elde edilen net tasarruf yaklaşık 8 milyon TL olarak kaydedildi. Net tasarrufun daha temiz bir gelecek için büyük katkılar sağladığını vurgulayan yetkililer, “SEDAŞ olarak, çevre dostu uygulamalarımızla sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol üstlenmeye devam ediyoruz” şeklinde açıklama yaptılar.

Kaynak: BÜLTEN