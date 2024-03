Vatandaşlar tedirgin, “Defalarca müracaat ettik ama..."

Maşukiye Mimber Sokak’ta bulunan elektrik direğinin yan yatması ve her an düşme tehlikesi bulunması mahalleliyi tedirgin ediyor. Bölge sakinleri “SEDAŞ’a ait trafo direği devrildi devrilecek durumda. Defalarca müracaat edildi fakat yapılmadı ilgilenen olmadı. Korku içerisinde olmak istemiyoruz. Bir an önce yetkililerin yan yatan direği düzeltmesini istiyoruz” diyerek yetkililerden konuya çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi