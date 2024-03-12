Vatandaşlar tedirgin, “Defalarca müracaat ettik ama..."

Maşukiye Mimber Sokak’ta bulunan elektrik direğinin yan yatması ve her an düşme tehlikesi bulunması mahalleliyi tedirgin ediyor. Bölge sakinleri “SEDAŞ’a ait trafo direği devrildi devrilecek durumda. Defalarca müracaat edildi fakat yapılmadı ilgilenen olmadı. Korku içerisinde olmak istemiyoruz. Bir an önce yetkililerin yan yatan direği düzeltmesini istiyoruz” diyerek yetkililerden konuya çözüm bulunmasını istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet - rezillikten başka bir şey değil. İnsan hayatı bu kadar ucuz işte bu ülkede
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.