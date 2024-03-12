Kocaelispor'da Yönetim Süper Lig’e çıkılamazsa sezon sonu bırakacak

BASIN TOPLANTISI
Kocaelispor Kulübü basın sözcüsü Tuncay Arıcan Brunga Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Arıcan bir gün önce yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya İdari İşler Sorumlusu Abdurrahman Başkır da katıldı. Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan sözlerinin başında, “Takımımız üçüncü sırada olmasına rağmen haklı olarak taraftarımız ve bizler memnun değiliz. Bu sürecin değişmesi için çalışıyoruz. Göreve Mustafa Gürsel hocamızı getirdik. Hocamız yeni bir sistem ve oyun anlayışı için oyunu düzeltmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Hem alınan sonuçlar hem de puan farkının kapanmasından dolayı taraftarımız Kocaelispor’u istifaya davet etmiştir. Bugünlerden daha kötü günler yaşadık. O gün duygusal davranmadık ve aklıselim bir tavır aldık. Görevde kalarak Kocaelispor’un gelecekte yaşayacağı muhtemel kaos engellendi” dedi.
“DUYGUSAL DAVRANMADIK”
Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir spor kulübünün başarısını sadece şampiyonlukla elde edilmez. Kurumsallık ve mali disiplinde son derece önemli. Bizler bu zamana kadar bu iki hassas meselede önemli işler yaptık. Geçmişte de benzer sorunlar yaşadık ve aklıselim davranarak görevimizin başında kaldık. Bugün de görevimize devam etme kararı aldık. Bugün yönetim kurulu olarak istifa etsek bile kongreyi en erken 1 ay önce yapabiliriz. 1 ay sonunda da sezonun sonu oluyor. Yönetim değişse de yeni yönetim gelse de 1 ayda büyük zorluklar yaşayacaklar. Yüklü bir ödeme yüküyle karşılaşacaklar. Zor bir tablo ile karşılaşacaklar. Gelenlerin elinde sihirli değnek olmayacak. Duygusal davranmamak ve devam etmek gerektiğini düşünüyoruz”
“KÖTÜ OLMASINI İSTEYENLER VAR”
“Bazı kesimler kasten takımın kötü olmasını istiyorlar. Maç öncesinde bu sahaya daha yeni gelen hocaya, teknik heyete, kaleciye küfür ediyorlar. Ben taraftarımızın aralarında bunları barındırmamalarını istiyorum. Bunların derdi nedir anlamış değilim. Taraftarımız maç esnasında tepki göstermemeli, bunun olumsuz anlamda etki ettiğini herkes biliyordur. Tuzla maçında ilk yarıdaki oyundan herkes mutludur. Attığımız golden sonra bile olumsuz tezahüratlar protestolar yaptılar. Bu takımın üzerinde büyük bir olumsuz etki oluşturdu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Harika bir stadımız oldu. Ulaşımın kolaylaşması için stada giden yolda da önemli çalışmalar var”
“BAŞARISIZ OLURSAK BIRAKACAĞIZ”
“Kocaelispor bu günlere geri gelirken tesislerini sattı. Bugün bir sosyal tesis kazandırdık. Yeni bir tesis için de çalışmalar devam ediyor. Sevindikli’de camiamıza yakışır tesisimiz olacak. Seçim beyannamesinde de yer aldı. Biz kendi dönemini bırakın bir kenara 25 yıl önceki borçları ödeyen bir yönetim olduk. Biz mücadeleci bir yönetimiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Takımımızı sahipsiz bırakmayacağız. Mayıs ayında seçilen yönetim kurulu olarak görevimize devam edeceğiz. Sezon sonunda kongre kararı alacağız. Süper Lig’e çıkamazsak bırakacağız, yoksa devam edeceğiz”
VİDEO- Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Es Li - şimdi şöyle bir durum var
yönetim Ertuğrul Sağlamı göndererek olası başarısız durumda topun kendisine geleceğini hesaplamadı mı veya biliyordu da bu başka bir oyun mu. Ertuğrul sağlam gitmeseydi taraftar an azından ona ateş püskürürdü yönetime değil. ES kalsaydı ve yine en azından tuzla erzurum maçlarında galip gelirdi bu takım .
yönetimin bunu düşünemeyecek kadar basiretsiz olacağını sanmıyorum o zaman meselenin içinde başka bir şey var
Son Pişman - Zaten başarısızsınız daha neyi bekliyorsunuz, duygusal olun , gururlu olun biraz ve istifa edin, bu hareketiniz yüzsüzlük olarak değerlendirilecektir
Resul Taşcı - Kendi döneminize ait borçları kapamadan gitmek yok
İzmitli - Doğrusuda bu lig kafada bitti benim için, bu saatten sonra hiçbir şey değişmez.
Mehmet - En doğru karar. Cart curta gerek yok zaman dar
Paşa - Sayın yönetici bu futbol ile üç hafta sonra play-off un dışında kalacağız sen hâlâ lefontenden masallar anlatıyorsun
Kaptan - Seyirci den rahatsız olan yönetim var..Huzur evinde niye yönetici olmadınız orada sessizlik var bol bol kaybettiklerinizi hesaplarınız.
Hamburg - Futbolun f sinden anlamıyorsunuz kardeşim.Devre arasında sra transfer yapıp takımı güçlendireceğiz dediniz.Aldığınız adamlar gönderdiğiniz futbolculardan daha kötü.Mecburmusunuz hep aynı menecerin önerdiği futbolcuları almaya.Bugün sponsor olan firmalar yarın benim verdiğim paraları çarçur ettiniz birdaha yardım yok derse cebinizden koyabilecekmisiniz.
Tuhaf - Sayın Sözcü, başarısız olursanız zaten bırakın. Başarılı olsak bile bırakırız, yenilenmek için başarısızlığı beklemeyiz demektir mesele. Ayrıca sizlerden beklenen en temel başarı takımın iyi bir oyun oynaması, bu sağlanır ise ayrıca başarı için beklemeye zaten gerek kalmaz, başarı size gelir.
Kurthan - Ha bugün biraktınız ha gözgöz maçından sonra
Dobra - Futboldan anlayan,gençliğinde ayağına top değmiş,transfer yapmasını bilen,futbolcunun futbolunu bilen,menajer dolmuşuna gelmeyen yeni yönetimi 4 gözle bekliyor olacağız.
Kurthan - Zaten başarısız bir yönetim olarak size 15 gün ömür biçiyorum.
Buhafta ankarada gençlerbirliği sonraki hafta göztepeyle içerde oynayacağız.
Nasıl bir skor bekliyorsunuz bu iki maçtan.
Gayet iyimser olarak iki maçtada yenileceğiz.
Nerdenmi biliyorum?.
Hoca yok denecek kadar yetersiz takım takım deyil.ne santrafor var ne ortasaha ne defans .
Ertuğrulu beğenmeyenlere so haftalardaki aldığımız sonuçlar rahatsızlık veriyormu.
Yönetim içerde göztepe maçının ardında biz ployofun dışına hoca evine yönrtim de osmangazi köprüsüne
Cantuğrul - Dün her halde benim yorumumu okuyup Kopyala yapıştır yaparak bugün açıklama olarak kullanmışlar dünkü yorumum aynen şuydu süper lige çıkarsak devam ederler süper lige çıkamazsak bırakırlar demiştim dediğimde oldu ama ben ayrıca bazı futbolcuların kadro dışı kaldığını ve tarık özaslan denen menejerle de yolların ayrıldığını açıklamalarını da bekliyordum
Karamürselli - başarısız olursak bırakacagız madem öyle şimdi niye bırakmıyorsunuz onca sponsorlar la anlaşmalar yapıldı bize göre başarılı bir ertugrul saglam geldi ve tek kalem de sildiniz
şampiyonluk naraları atılıyordu 3 4 hafta işler yolunda gitmedi sizin açıklamanız bırakırız hayır siz resmen bırakıyor ve kaçıyorsunuz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.