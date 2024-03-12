Kocaelispor'da Yönetim Süper Lig’e çıkılamazsa sezon sonu bırakacak

BASIN TOPLANTISI

Kocaelispor Kulübü basın sözcüsü Tuncay Arıcan Brunga Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Arıcan bir gün önce yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya İdari İşler Sorumlusu Abdurrahman Başkır da katıldı. Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan sözlerinin başında, “Takımımız üçüncü sırada olmasına rağmen haklı olarak taraftarımız ve bizler memnun değiliz. Bu sürecin değişmesi için çalışıyoruz. Göreve Mustafa Gürsel hocamızı getirdik. Hocamız yeni bir sistem ve oyun anlayışı için oyunu düzeltmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Hem alınan sonuçlar hem de puan farkının kapanmasından dolayı taraftarımız Kocaelispor’u istifaya davet etmiştir. Bugünlerden daha kötü günler yaşadık. O gün duygusal davranmadık ve aklıselim bir tavır aldık. Görevde kalarak Kocaelispor’un gelecekte yaşayacağı muhtemel kaos engellendi” dedi.

“DUYGUSAL DAVRANMADIK”

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir spor kulübünün başarısını sadece şampiyonlukla elde edilmez. Kurumsallık ve mali disiplinde son derece önemli. Bizler bu zamana kadar bu iki hassas meselede önemli işler yaptık. Geçmişte de benzer sorunlar yaşadık ve aklıselim davranarak görevimizin başında kaldık. Bugün de görevimize devam etme kararı aldık. Bugün yönetim kurulu olarak istifa etsek bile kongreyi en erken 1 ay önce yapabiliriz. 1 ay sonunda da sezonun sonu oluyor. Yönetim değişse de yeni yönetim gelse de 1 ayda büyük zorluklar yaşayacaklar. Yüklü bir ödeme yüküyle karşılaşacaklar. Zor bir tablo ile karşılaşacaklar. Gelenlerin elinde sihirli değnek olmayacak. Duygusal davranmamak ve devam etmek gerektiğini düşünüyoruz”

“KÖTÜ OLMASINI İSTEYENLER VAR”

“Bazı kesimler kasten takımın kötü olmasını istiyorlar. Maç öncesinde bu sahaya daha yeni gelen hocaya, teknik heyete, kaleciye küfür ediyorlar. Ben taraftarımızın aralarında bunları barındırmamalarını istiyorum. Bunların derdi nedir anlamış değilim. Taraftarımız maç esnasında tepki göstermemeli, bunun olumsuz anlamda etki ettiğini herkes biliyordur. Tuzla maçında ilk yarıdaki oyundan herkes mutludur. Attığımız golden sonra bile olumsuz tezahüratlar protestolar yaptılar. Bu takımın üzerinde büyük bir olumsuz etki oluşturdu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Harika bir stadımız oldu. Ulaşımın kolaylaşması için stada giden yolda da önemli çalışmalar var”

“BAŞARISIZ OLURSAK BIRAKACAĞIZ”

“Kocaelispor bu günlere geri gelirken tesislerini sattı. Bugün bir sosyal tesis kazandırdık. Yeni bir tesis için de çalışmalar devam ediyor. Sevindikli’de camiamıza yakışır tesisimiz olacak. Seçim beyannamesinde de yer aldı. Biz kendi dönemini bırakın bir kenara 25 yıl önceki borçları ödeyen bir yönetim olduk. Biz mücadeleci bir yönetimiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Takımımızı sahipsiz bırakmayacağız. Mayıs ayında seçilen yönetim kurulu olarak görevimize devam edeceğiz. Sezon sonunda kongre kararı alacağız. Süper Lig’e çıkamazsak bırakacağız, yoksa devam edeceğiz”

VİDEO- Muhammet Emin Can